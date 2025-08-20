Camps inicia la campanya per a recuperar la presidència del PPCV amb el seu primer sopar multitudinari a Alacant
L’expresident de la Generalitat tria el territori de l’actual màxim dirigent autonòmic, Carlos Mazón, per a començar la batalla i tornar a liderar el partit a la Comunitat Valenciana en un acte que se celebrarà el 5 de setembre
Manuel Lillo
Francisco Camps ha triat Alacant per a iniciar la campanya amb la qual pretén recuperar la presidència del PPCV. El president de la Generalitat entre 2003 i 2011 i també màxim dirigent del partit a escala autonòmica ha convocat un “sopar d’inici de campanya” el divendres 5 de setembre a les 20:00 hores.
L’acte se celebrarà en el restaurant Juan XXIII, en l’avinguda d’Antonio Ramos Carratalá, número 96. Es tracta del mateix local en el qual Alberto Núñez Feijóo va protagonitzar l’últim gran acte de partit del PP en la ciutat al costat de l’actual president de la Generalitat, Carlos Mazón, el passat 10 de juny.
En aquell moment, el partit va congregar un miler de militants, alguns dels quals es van quedar sense lloc per a dinar en el restaurant citat. Fonts pròximes a l’expresident calculen que el 5 de setembre es podrien reunir unes 400 persones, segons els seus càlculs, encara que precisen que es podrà pronosticar un nombre més exacte a mesura que s’aproxime la data.
No és la primera aparició de Camps a Alacant des que va suggerir la seua voluntat de recuperar la presidència del partit. Sí que serà, en canvi, el primer acte amb vocació multitudinària. Fins ara, estes reunions han tingut lloc en la ciutat de València, a on va arribar a reunir 1.600 persones en l’edifici Veles e Vents el passat 10 de maig.
El passat 9 de juliol, l’expresident va confirmar, també a València, la seua voluntat de tornar a presidir el PPCV, i el dia 30 d’aquell mes va celebrar un acte a Alacant per a presentar el seu equip, amb el qual aspira a aconseguir l’objectiu.
A Alacant, l’ex-alt càrrec amb més rellevància dels que fan costat a l’expresident de la Generalitat en el seu intent és Sonia Castedo. L’alcaldessa d’Alacant entre 2008 i 2014 està participant activament en els actes de Camps, que es va donar el seu primer bany de masses en la ciutat en març, en la presentació del llibre Reenfocando España, escrit per Javier Más i que arreplega el seu pensament polític.
Durant l’últim any i mig, Camps ha estat celebrant actes de presa de contacte amb militants en ciutats com Elx, Crevillent, Guardamar o Torrevieja.
