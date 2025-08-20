Comprar un pis amb piscina a València suposa un sobrecost del 110 %
La capital autonòmica és una de les ciutats espanyoles a on adquirir una vivenda amb dret a eixe servici és més car
La compra d’una vivenda s’ha convertit en una autèntica odissea per a la immensa majoria dels ciutadans que tenen eixa necessitat i el problema es complica si, a més, es desitja tindre una piscina pròpia o comunitària. A Espanya, adquirir un pis amb piscina és, de mitjana, un 91 % més car que comprar-lo sense piscina, segons un estudi publicat per Idealista. En un estiu amb diverses onades fortes de calor com el d’enguany, només el 34 % dels pisos en venda que s’anuncien a Espanya en la plataforma immobiliària disposa d’esta comoditat. Les dades de València són sensiblement pitjors, atés que el sobrecost ascendix al 110 % i el nombre d’immobles amb eixe complement es reduïx al 9 %.
Barcelona és la capital en la qual és major la diferència entre els pisos que es venen amb piscina enfront dels que no, ja que el seu preu és un 163 % superior. Li seguixen les diferències de preu de Terol (147 %), Lleida (118 %), Ceuta (112 %) i València (110 %). Amb un sobrepreu inferior al doble es troben Santa Cruz de Tenerife (96 %), Toledo (94 %), Palència (94 %) i Burgos (91 %).
Escalafó
El rànquing per damunt del 50 % de sobrecost es completa amb les ciutats de Màlaga (89 %), Còrdova (83 %), Melilla (82 %), Tarragona (80 %), Jaén (79 %), Santander (77 %), Lleó i Saragossa (76 % en els dos casos). També apareixen Alacant (73 %), Cadis (72 %), Las Palmas de Gran Canaria (72 %), Càceres (70 %), Osca (69 %), Palma (55 %), Conca (54 %) i Badajoz (51 %). Per la seua distribució urbanística, els pisos amb piscina són més barats a Salamanca (-11 %) i la Corunya (-24 %). A Madrid, les vivendes que estan en el mercat amb piscina són, de mitjana, un 14 % més cares que les que no en tenen. A Sant Sebastià, la diferència és del 23 %, i a Sevilla esta arriba fins al 37 %.
Les grans diferències entre les ciutats de Madrid i Barcelona tenen una explicació relacionada amb l’urbanisme dels últims lustres en les dos ciutats, ja que es deu a la capacitat que ha tingut Madrid en els últims anys de crear nous desenrotllaments urbanístics amb zones comunes, enfront de la limitació geogràfica que registra Barcelona per a crear nous projectes i la seua proximitat a la platja. Una circumstància que també es dona a València.
Nombre
A Espanya, el 34 % de tots els pisos en venda en Idealista disposa de piscina. La capital en la qual més immobles tenen esta comoditat és Alacant, ja que el 37 % de tots els que s’anuncien en té. Li seguixen Màlaga (31 %), Palma (23 %), Ciudad Real (19 %), Logronyo (17 %), Granada (16%), Conca (16%), Melilla (14%), Almeria (13%), Àvila (13%), Toledo, Còrdova, Valladolid i Madrid (12 % en els quatre casos). A Barcelona, el 6 % dels pisos disposa de piscina.
Són cinc les capitals en les quals el pes de les vivendes en venda amb piscina no és estadísticament rellevant: Vitòria, Bilbao, Pontevedra, Ourense i Zamora. Amb només l’1 % de les vivendes anunciades estan les ciutats de Sòria, Osca, Ceuta, Palència, Lugo, Cadis, Lleó, Oviedo, Pamplona i Huelva.
Suscríbete para seguir leyendo
- El barrio singular que sobrevivió a la especulación urbanística estrena iluminación
- El Botifarra triomfa a Alfara del Patriarca
- El Botifarra actuarà este diumenge a Alfara del Patriarca al costat de la seua agrupació musical
- Més de 300 escriptors valencians ixen en defensa de l’AVL
- La Fúmiga actua esta nit en un municipi valencià
- L’últim dia d’onada de calor deixa 27 conats i un incendi actiu a la C. Valenciana
- Samarretes retro per a fer costat a Palestina ‘made in la Costera’
- La nit més sufocant a València: el mercuri s’ha quedat per damunt dels 30 graus