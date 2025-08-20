La Filmoteca d’Estiu projecta ‘Mulholland Drive’ de David Lynch
El dijous 21 i el divendres 22 d’agost es projecta este llargmetratge dins del cicle de quatre pel·lícules amb el qual es recorda el director nord-americà que va morir a Los Angeles el 15 de gener
La Filmoteca d’Estiu projecta el dijous 21 i el divendres 22 d’agost, a les 22:30 hores, Mulholland Drive (2001), de David Lynch. Amb una duració de 147 minuts, la pel·lícula es projecta en versió original amb subtítols en valencià, dins del cicle de quatre llargmetratges amb el qual la Filmoteca d’Estiu recorda el director nord-americà que va morir a Los Angeles el 15 de gener de 2025.
David Lynch (Montana, 1946-Los Angeles, 2025) va ser una de les figures fonamentals del panorama cinematogràfic internacional des de finals de la dècada dels setanta del segle XX, per ser el creador d’una estètica pròpia i d’un univers narratiu tan transgressor com personal.
A més de Mulholland Drive, el cicle de la Filmoteca d’Estiu presenta altres tres títols destacats en la filmografia del cineasta estatunidenc: Terciopelo azul (1986) i L’home elefant (1980), ja projectades, i Una historia verdadera (2001), els dies 28, 29 i 30 d’agost.
Amb un extens repartiment del qual van formar part Justin Theroux, Naomi Watts, Laura Elena Harring, Ann Miller, Dan Hedaya, Robert Forster, Chad Everett, Rita Taggart, Michael Des Barres, Mark Pellegrino, Brent Briscoe, Billy Ray Cyrus i Angelo Badalamenti, Mulholland Drive conta la història d’una dona que patix amnèsia després d’un accident de cotxe i que tracta de trobar la seua identitat perduda amb l’ajuda d’una aspirant a actriu acabada d’arribar a Los Angeles.
David Lynch va ser reconegut a Canes amb la Palma d’Or per esta història d’imatges hipnòtiques i situacions estranyes que mai són el que semblen. Alliberat de tot lligam formal, el cineasta estatunidenc elimina referències, trenca la relació temporal i llança un repte a l’espectador.
Patrimoni audiovisual valencià
Per sext any consecutiu, la Filmoteca d’Estiu recorda la labor de recuperació i conservació del patrimoni cinematogràfic que du a terme la Filmoteca Valenciana. Cada sessió s’obrirà amb un muntatge de pel·lícules domèstiques de temàtica estiuenca depositades, digitalitzades i conservades en l’arxiu fílmic de Paterna.
Estes projeccions servixen per a recordar la missió essencial de l’arxiu de la Filmoteca Valenciana: la salvaguarda del patrimoni audiovisual valencià i de la memòria col·lectiva.
Horaris i venda d’entrades
Les projeccions de la Filmoteca d’Estiu se celebren de dilluns a diumenge, excepte els dimecres, que no hi ha sessió. La projecció comença a les 22:30 hores i la taquilla s’obri a les 21.30 hores. La programació per dies i la venda d’entrades anticipades en línia estan disponibles en la web de l’IVC.
La Filmoteca d’Estiu és una activitat de la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, organitzada per l’Institut Valencià de Cultura, per mitjà de la Filmoteca Valenciana. La seua celebració és possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de València, que cedix els jardins del Palau de la Música com a espai de les projeccions.
