La Generalitat frena l’enviament a Lleó de dos unitats de bombers forestals davant dels conats a Castelló
Emergències va modificar este dilluns els seus plans poc després que Mazón anunciara la mesura de suport davant de la necessitat d’efectius en la pròpia autonomia
La Generalitat va frenar este dilluns l’enviament a Lleó de part del dispositiu d’ajuda que havia anunciat per a col·laborar en l’extinció dels incendis que assoten eixa zona d’Espanya, davant de la complicada vesprada que es va viure en les muntanyes valencianes, a on es van registrar prop d’una trentena de conats.
A penes unes hores després que el president Carlos Mazón avançara l’eixida imminent d’un contingent de suport des de la C. Valenciana, en ple xoc entre els territoris del PP i el Govern per les competències i els mitjans disponibles, els comandaments d’Emergències de l’executiu valencià van fer marxa arrere i van deixar en terra part d’eixe equip, que va ser destinat a tasques de vigilància contra el foc a Castelló, segons confirmen diverses fonts a Levante-EMV.
En concret, es va decretar que dos unitats de bombers forestals i dos autobombes (camions amb capacitat per a carregar aigua) no partiren cap a Lleó. La mesura va ser comunicada als afectats quan estos es trobaven ja en el comboi que anava a viatjar cap a la zona afectada pel foc.
Després del canvi de plans, esta dotzena de bombers forestals va reprendre este dimarts el seu viatge després que els incendis forestals que es van originar dilluns a Castelló es donaren per controlats.
El dispositiu que la Generalitat ha posat a la disposició de Castella i Lleó inclou en total 134 bombers (forestals, dels tres consorcis i municipals), 13 autobombes, cinc nodrisses i unitats de drons, logística, mecànica i comunicació.
“Improvisació”
L’anunci d’este enviament per part de Mazón, que va arribar amb tota la Comunitat Valenciana en risc extrem d’incendis, va generar malestar en alguns sectors d’estos cossos, que denuncien la falta de personal en les seues files, així com la precarietat laboral que patixen. “En som pocs i se n’aniran més”, lamentava un bomber forestal en conversa amb este diari.
A més, uns altres denuncien que la rectificació d’Emergències poques hores després d’anunciar el contingent de suport evidencia que la mesura va ser una “improvisació total” de la Generalitat. “Tenim falta de personal, però si has compromés una ajuda, ja comptes que eixes unitats es poden suplir amb unes altres, de València per exemple”.
