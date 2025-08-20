El pilot d’un avió d’extinció valencià salva la vida a una persona atrapada en el foc a Ourense
El professional de Plysa, filial d’Air Nostrum, va realitzar una descàrrega clau per a poder rescatar una persona que obria un tallafoc
Els professionals que treballen en l’extinció d’incendis es juguen la vida diàriament, i, a vegades, a més de protegir els boscos i els pobles, també salven les vides d’altres persones. És el que va succeir este diumenge a Cenza, Ourense, quan un pilot de Plysa, filial d’Air Nostrum i adjudicatària del contracte contra incendis forestals de la Xunta de Galícia, va fer una maniobra clau per a rescatar un home que s’havia quedat atrapat entre les flames.
En el vídeo publicat per la Guàrdia Civil s’aprecia com l’aeronau, una Thrush 710-P amb capacitat per a volar amb més de 2.800 litres d’aigua en el seu depòsit (més un altre addicional amb 90 litres més en el qual s’emmagatzemen químics que poden addicionar-se, com escumògens o retardants), irromp de manera decisiva per a descarregar sobre una màquina pesada, tipus buldòzer, amb la qual un home estava tractant de fer un tallafoc per a contindre l’avanç del foc.
L’avió passa a escassos metres i descarrega amb precisió l’aigua, que aconseguix sufocar les flames que acorralaven esta persona. “La ràpida intervenció del Grup de Rescat i Intervenció en Muntanya (Greim) i dels mitjans aeris va evitar una tragèdia”, destaca l’Institut Armat en la publicació.
La voracitat dels incendis forestals que assoten Galícia i Castella i Lleó i que ja s’han cobrat la vida d’almenys quatre persones està generant, per desgràcia, situacions límit com esta. De fet, fonts del sector assenyalen que estes maniobres són habituals estos dies, en què els esforços se centren a salvar els pobles amenaçats per les flames.
