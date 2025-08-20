La portaveu del PP del Verger, alcaldessa dels bous al carrer

L’alcalde de Compromís delega la direcció dels festejos taurins en la popular Adela Moncho

Imatge d’un festeig de bous al carrer a la Comunitat Valenciana

Imatge d’un festeig de bous al carrer a la Comunitat Valenciana / Levante-EMV

L-EMV

El Verger

L’alcalde del Verger, Basili Salort, de Compromís, que governa amb el PSPV, li ha donat l’alternativa (alternativa taurina) a la portaveu del PP, Adela Moncho. Esta setmana la popular exercirà competències que pertanyen a l’alcalde. Salort li ha donat un colp de mà als bous al carrer. No se li presumix una afició fervent a estos festejos. D’ací ve que li haja passat la batuta a la regidora del PP. En este cas, la batuta és la delegació específica de la direcció dels espectacles taurins. Esta delegació estarà vigent entre el 18 i el 22 d’agost, és a dir, esta setmana, que és la de l’apoteosi taurina en les festes del Verger. Moncho serà l’alcaldessa dels bous.

Estes seran les segones festes sense bou embolat. L’alcalde el va suprimir per a complir la normativa de benestar animal. El Verger es va sumar a altres pobles de la Marina Alta, com Xàbia, Gata, Calp, Pedreguer, Ondara, Benissa o el Poble Nou de Benitatxell, pobles que van decidir no autoritzar eixa modalitat dels bous al carrer.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents