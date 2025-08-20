La superfície cremada a Espanya equival a la suma d’estes tres comarques valencianes
Les 350.000 hectàrees totals equivalen a 26 vegades la superfície de València o a 700 vegades el que s’ha cremat a Teresa de Cofrentes
350.000 hectàrees. És la superfície total arrasada per tots els incendis forestals de les últimes setmanes a Espanya, que han voltat ciutats i pobles i que han arrasat muntanya i terreny forestal de diverses províncies, sobretot les gallegues, Lleó, Palència o Extremadura. És una superfície equivalent a 350.000 camps de futbol, aproximadament. Però no sols això. També es pot comparar la superfície cremada amb el nostre territori més pròxim. En els incendis d’estes setmanes, en concret, s’ha cremat l’equivalent a la suma de la superfície del Racó d’Ademús, la Serrania i la Plana d’Utiel-Requena: 350.129 hectàrees.
El mapa del servici europeu de vigilància mostra tots els focs en temps real, a més de la superfície cremada en els últims dies o setmanes. La situació és especialment preocupant a Galícia, Extremadura i Castella i Lleó. Però el càlcul de la superfície cremada a tot Espanya llança la xifra total de 350.000 hectàrees.
Com sumar tres comarques o 26 vegades València
És l’equivalent a la suma de diverses comarques valencianes. En concret, el Racó d’Ademús té una superfície en hectàrees de 37.010. La Serrania és més gran, té 140.530 hectàrees. Utiel-Requena, per la seua banda, té una extensió de 172.589 hectàrees. Juntes, sumen una superfície de 350.129 hectàrees, molt similar a l’àrea cremada.
Però es pot fer una altra comparativa. Si es té en compte la superfície de la ciutat de València —excloent l’àrea metropolitana i prenent només els límits de la capital—, l’àrea calcinada equival a 26 vegades la superfície del Cap i Casal, que té una extensió de 13.465 hectàrees.
Quasi 700 vegades el que s’ha cremat a Teresa de Cofrentes
Quan l’incendi de Teresa de Cofrentes es va donar per delimitat, havia cremat 504 hectàrees. És el foc que va fer que la Vall de Cofrents-Aiora continguera la respiració durant diversos dies de la setmana passada. L’àrea calcinada va ascendir a 13 quilòmetres de longitud en el seu perímetre, segons va explicar el conseller d’Emergències. De les hectàrees que s’han cremat, 64 pertanyen al terme municipal d’Ayora, i la resta, al de Teresa de Cofrentes.
És a dir, l’àrea calcinada en els diversos incendis que assoten la Península equival a aproximadament 694 incendis com el de Teresa de Cofrentes, quasi 700.
En general, els incendis forestals actius que en este moment estan arrasant més superfície es localitzen en diferents punts de la Península i presenten dimensions molt considerables. El més extens es troba en la província d’Ourense, a on les flames ja han devastat unes 62.000 hectàrees. Es tracta del focus més greu per la seua magnitud. Li seguix en extensió l’incendi de Molezuelas de la Carballeda, en la província de Zamora, amb unes 31.500 hectàrees afectades, que també representa una pèrdua forestal molt significativa i posa en relleu la vulnerabilitat d’esta zona als grans focs. En tercer lloc se situa l’incendi de Jarilla (Càceres), que ha calcinat aproximadament 11.000 hectàrees, una xifra que, encara que menor en comparació amb els anteriors, continua suposant un desastre natural de gran envergadura.
