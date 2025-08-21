Llevant UE | Prèvia
Calero podrà comptar amb Carlos Álvarez per a rebre el Barcelona
Olasagasti, Matturro i Arriaga continuen entrenant al marge
Marc Romero
L’estrena lliguera del Llevant a Mendizorrotza va tindre un sabor amarg. Una derrota per dos gols a un que va suposar començar amb el peu esquerre la temporada 25/26, encara que l’equip de Julián Calero tenia més del 30 % de la plantilla sense estar en plena forma. Els absents eren la gran majoria dels reforços estivals.
Tan sols Víctor García, Manu Sánchez i Toljan —autor de l’únic gol llevantinista— van ser de la partida; i Matías Moreno va romandre en la banqueta esperant el seu torn. Ni Olasagasti, ni Matturro, ni Arriaga estaven disponibles per al partit. A més, l’estrela de l’ascens, Carlos Álvarez, tampoc va poder ser alineat en l’onze titular. El de Sanlúcar la Mayor no s’esperava que estiguera disponible en el primer compromís oficial de l’equip granota. No obstant això, el treball del 24 durant la pretemporada li ha permés estar en la dinàmica de l’equip des del començament de la competició. Ara, Carlos Álvarez entrena de manera progressiva amb el grup i té opcions reals per a ser de la partida contra el Barça, al Ciutat de València. La veritat és que El Pelusa és una peça fonamental per a Julián Calero, un jugador que acapara el gros de les accions ofensives de l’equip, per la qual cosa, tan prompte com estiga recuperat, Calero comptarà amb ell per a ser titular.
