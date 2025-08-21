Els veïns exigixen atenció social i sanitària per a l’assentament de Ciutat Vella
Els residents de la zona i l’associació Amics del Carme han sol·licitat al consistori unes condicions mínimes per a la gent sense llar, urinaris públics i accés a aigua potable, però de moment no els han escoltat. A més, l’entitat veïnal denuncia que el CAI està infradotat i genera llargues esperes
La plaça Jesús Maroto i González, en ple cor de València, fa anys que acull un assentament molt volàtil, amb molta rotació, creat entorn del CAI del barri del Carme, però, en els últims mesos, este focus de sensellarisme ha crescut i fins i tot s’ha consolidat després de l’arribada d’expulsats dels jardins del Túria. L’operatiu que va posar en marxa l’Ajuntament de València per a desallotjar el pulmó urbà de la ciutat no va solucionar el problema, només el va dispersar.
Alguns dels habitants de l’assentament —que dormen en tendes, matalassos o bancs de fusta i que retiren tots els seus estris a primera hora del matí, apressats per la Policia— contaven a este periòdic que el centre d’atenció a la immigració ha deixat d’apuntar-los els noms, en un esgotament evident del recurs, i reflexionaven sobre la seua pròpia situació. “Ningú vol viure en el carrer. Si consumixes, potser sí, però els que estem ací per a buscar treball, vivim en el carrer perquè no ens en queda una altra, lamentava a les portes del CAI un xic marroquí que preferia conservar l’anonimat. “Així no es pot viure”, afegia.
Els veïns de Ciutat Vella estan d’acord. L’associació Amics del Carme assenyala que este assentament “va i ve des de fa anys”. Lamenta les condicions en les quals es veuen rodejats els seus ocupants i afigen: “L’Ajuntament no dona el servici adequat a les persones que estan ací. Si acampen en eixe lloc és pel CAI, no per una altra cosa, estan esperant el torn, i el CAI és un servici exclusivament municipal. Si Servicis Socials no té els recursos suficients i genera llargues esperes, el responsable és l’Ajuntament. Per tant, la gent dorm ací, en el centre, perquè l’Ajuntament no fa el seu treball”, argumenten.
Els mateixos veïns expliquen que el regidor responsable de Neteja, Carlos Mundina, es va comprometre a endreçar la zona i traslladar el problema a la resta d’àrees competents, inclosos els Servicis Socials, però la realitat és que la població de gent que dorm en tendes, matalassets i bancs continua creixent mes a mes sense que s’entreveja una solució. De fet, segons explicava a Levante-EMV Bakary, un xic gambià de 19 anys, el CAI ha deixat d’apuntar els sol·licitants i, segons els diuen, la llista d’espera per a poder accedir a un alberg és de fins a sis mesos.
Mentrestant es veuen abocats a una situació extrema, cosa que en moltes ciutats sembla haver-se normalitzat. Cossos tombats en un cartó sobre l’empedrat. A la intempèrie. L’exemple més crític de la crisi d’accés a la vivenda en una ciutat a on només hi ha tres lloguers per davall de 600 euros. “A la gent sense casa haurien de buscar-li’n una, això és el més urgent”, afirmen en la citada associació veïnal, molestos també amb la falta d’interlocució institucional. “A nosaltres ens arriben moltes queixes dels veïns, però la comunicació amb l’Ajuntament no és bona”, resumixen en Amics del Carme.
Unes condicions mínimes
Tornant a l’assentament del centre històric, un altre dels factors que ajuden a la concentració de persones en stand-by, a l’espera de solucions urgents, és l’acumulació de recursos assistencials per a persones vulnerables, sense llar o migrants en un mateix barri. Això genera algunes tensions en la convivència, però els veïns insistixen en el diagnòstic. “Hi ha gent que està cansada, però, si el consistori posara les solucions corresponents, això no estaria passant i la convivència seria molt més harmoniosa”.
I posen un exemple concret. Els veïns que viuen en el carrer Ripalda, enfront de la plaça, han denunciat la situació i demanen que l’assentament tinga unes condicions mínimes amb urinaris, accés a aigua i assistència. Una cosa digna, atés que la necessitat de passar pel CAI continuarà existint. Però tampoc en això se senten escoltats. “Si ací hi ha gent dormint, el mínim és que els hagueren posat un servici. Al final es tracta de garantir un mínim de condicions a gent que no té res i, de pas, afavorir la convivència”, conclouen els veïns.
