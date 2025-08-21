Jorge Rodríguez corteja Mónica Oltra per a ser candidata dels municipalistes a l’alcaldia
L’exlíder de Compromís firma la iniciativa legislativa popular (ILP) per a rebaixar el llistó electoral del 5 % al 3 %
“Seria una bona alcaldessa o presidenta de la Generalitat”
No és cap secret l’estreta amistat i complicitat que unix Jorge Rodríguez, alcalde d’Ontinyent, i Mónica Oltra, exlíder de Compromís i exvicepresidenta de la Generalitat. Fa tres setmanes, sense anar més lluny, es van veure per a dinar, juntament amb la coordinadora d’EU i també exconsellera del Botànic, Rosa Pérez.
Així que este matí, aprofitant una entrevista en Les Notícies del Matí, en À Punt, Rodríguez ha aprofitat per a posar sobre la taula una de les fantasies en el “districte” polític valencià: veure Mónica Oltra com a candidata a l’alcaldia de València, en una batalla d’alt voltatge amb María José Catalá (PP) i Pilar Bernabé (PSPV). Això sí, no com a candidata de Compromís, sinó dins d’una candidatura nova, independent i integrada en la Unió Municipalista que comanda Jorge Rodríguez.
“Tant de bo Mónica vinguera amb els municipalistes. Seria tot un luxe, amb tota certesa. No tinc dubte que seria una bona alcaldessa, presidenta de la Generalitat, ministra, tot allò a què estava cridada a ser si no s’haguera interromput la seua carrera de manera abrupta. Estic convençut que seria una grandíssima alcaldessa”, ha assenyalat Rodríguez durant l’entrevista, a preguntes dels periodistes.
A més d’això, segons ha revelat l’alcalde, Oltra ha firmat la iniciativa legislativa popular (ILP) que estan impulsant els municipalistes per a rebaixar el llistó electoral del 5 % al 3 %. Oltra coneix bé esta barrera: és la més alta del mapa autonòmic espanyol i ha sigut un obstacle històricament a l’esquerra del PSOE a la Comunitat Valenciana, només superat amb comoditat a través de la fórmula Compromís.
Oltra, en silenci
En tot cas, més enllà del festeig en públic de Rodríguez, qui no dona pistes sobre el seu futur polític és la mateixa Oltra, a qui Compromís espera des de fa molt de temps com una solució que resolga el carreró organitzatiu en el qual s’ha clavat, precisament després de l’absència del seu referent. Cal recordar que Oltra va abandonar la primera línia política en 2022, per una investigació judicial que va ser arxivada dos anys després, en 2024, encara que ara mateix l’Audiència ha reobert un cas en què ni la Fiscalia veu delicte. Mentrestant, la coalició Compromís està ara mateix partida per la mitat entre els seus dos integrants de referència: l’antic Bloc, la seua ànima nacionalista, i Iniciativa, la formació que liderava la mateixa Oltra.
L’exvicepresidenta manté un silenci total sobre les seues intencions de futur. No aclarix si tornarà a la política, encara que no deixa de participar en la reflexió pública, en l’àmbit de l’esquerra, com va fer fa poc amb la seua participació en una xarrada a València.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Botifarra triomfa a Alfara del Patriarca
- El barrio singular que sobrevivió a la especulación urbanística estrena iluminación
- El Botifarra actuarà este diumenge a Alfara del Patriarca al costat de la seua agrupació musical
- Més de 300 escriptors valencians ixen en defensa de l’AVL
- L’últim dia d’onada de calor deixa 27 conats i un incendi actiu a la C. Valenciana
- Alarma al Vedat de Torrent per un incendi
- La nit més sufocant a València: el mercuri s’ha quedat per damunt dels 30 graus
- L’Aemet avisa del risc per a la salut pel pic de calor “extrema” del pont