L'incivisme va a més en la cala dels Testos de Benitatxell

Als banyistes conscienciats els cabreja que es deixe fem en un litoral tan recol·lecte, salvatge i bell

Fem abandonat als Testos: neveres trencades, llaunes, residus orgànics, para-sols…

Fem abandonat als Testos: neveres trencades, llaunes, residus orgànics, para-sols… / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

El Poble Nou de Benitatxell

Els indigna. Als banyistes conscienciats, que són els més, els fa perdre el seny que es deixe fem en la recol·lecta cala dels Testos del Poble Nou de Benitatxell. Han enviat a Levante-EMV noves imatges d’incivisme. No entenen que hi haja qui baixe a este cala i després solte el llast dels residus. Eixos incívics són molt conscients que ací, en este apartat paratge litoral, al qual costa una barbaritat arribar (la senda va per un abrupte barranc i hi ha tres parets verticals de vertigen: toca despenjar-se amb cordes), no arriben els servicis municipals de recollida de fem i ningú anirà de hui per a demà a llevar els desperdicis. I, clar, al final passarà el mateix de tots els anys, que els Testos acabarà l’estiu amb racons convertits en xicotets abocadors. El primer banyista descurat va abandonar allí una bossa de fem o una nevera de plàstic trencada. I el fem crida al fem.

Plásticos, basura y hasta una almohada, tirados en la senda de la cala dels Testos

Plàstics, fem i fins un coixí tirats en la senda de la cala dels Testos / Levante-EMV

Els banyistes conscienciats subratllen que en estes cales apartades i salvatges és obligatori ser escrupolosos en extrem i complir eixa màxima de deixar el lloc més net del que estava.

L’Ajuntament, Protecció Civil i la concessionària del socorrisme (SVS) fan, a l’acabar la temporada, una neteja a fons d’este litoral. Retiren saques repletes de residus. Però no s’hauria d’arribar a este extrem. Si als turistes no els sap greu baixar carregats amb neveres i menjar per a passar el dia, tampoc hauria de donar-los peresa tornar després amb el fem. Busquen als Testos la bellesa del paisatge. És una contradicció que després embruten la cala.

Lliure de fem i incivisme

El consistori crida al civisme. Però, al final, el més efectiu és que uns banyistes persuadisquen els negligents que este entorn és fràgil i que gaudir d’este comporta l’obligació de cuidar-lo i deixar-lo intacte i lliure de fem i incivisme.

