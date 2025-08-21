Les defuncions frenen el creixement demogràfic de la Comunitat Valenciana
Un de cada deu naixements a Espanya durant els primers sis mesos de l’any ha sigut en territori valencià
Fins a juny han mort 25.496 persones enfront dels 17.025 naixements
Les defuncions durant la primera mitat del 2025 han anul·lat per complet el creixement poblacional per naixements a la Comunitat Valenciana. Durant els primers sis mesos de l’any han nascut a la Comunitat Valenciana 17.025 persones, una xifra superior a la registrada en el mateix període de l’any passat. No obstant això, el nombre total de defuncions registrades fins a juny supera amb escreix el de pic de natalitat i frena en sec el creixement de la població sense comptar la migració, 25.496 morts enfront de poc més de 17.000 nous valencians.
Els dos registres han augmentat respecte als sis primers mesos de 2024, però han mort moltes més persones de les que han nascut d’acord amb les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE): 25.496 i 17.025 respectivament. I, per sexes, els protagonistes són els hòmens. A escala nacional, la taxa de creixement es manté similar a l’autonòmica i suma un total de 155.635 parts. Però els decessos fins a la setmana 31 de l’any es disparen fins als 271.554.
De cada deu xiquets nascuts a Espanya (155.635), un ho ha fet a la Comunitat Valenciana fins al 31 de juny d’enguany (17.025). D’esta manera, la natalitat de la població ha registrat un lleuger augment respecte a les dades dels primers sis mesos de 2024. Llavors es van comptabilitzar 16.875 parts (8.128 xiquetes i 8.747 xiquets), però en 2025 la xifra ha seguit a l’alça, al passar a 17.025. De nou, en termes absoluts, han nascut més xiquets que xiquetes (8.282 i 8.742 respectivament). Això no obstant, en comparació amb 2024, han sigut les xiquetes les que més creixen.
Les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) també faciliten una radiografia de l’edat de la mare. Dels 17.025 parts, la majoria dels registrats a la Comunitat Valenciana fins a juny s’han donat en la franja d’edat entre els 30 i els 34 anys. Esta representa quasi un de cada tres naixements (5.603). Per darrere li seguixen les mares d’entre 35 i 39 anys, amb una xifra similar (4.949 parts). El tercer rang d’edat amb més naixements se situa entre els 25 i 29 anys, amb 3.040 parts.
Mares menors d’edat
A diferència d’altres autonomies d’Espanya, la Comunitat Valenciana no té registrat cap part de mares menors de 15 anys. En tot el país hi ha comptabilitzats un total de 26 naixements a una edat molt primerenca. Només Cantàbria, Castella i Lleó, la Regió de Múrcia, Navarra i la Comunitat Valenciana n’estan lliures.
En canvi, també dins de la minoria d’edat, a Espanya, des de l’1 de gener, han nascut 2.534 bebés quan la mare tenia entre 15 i 19 anys. Una dada que situa la valenciana com la tercera autonomia amb més parts en esta franja d’edat, amb 283, només per darrere d’Andalusia (651) i Madrid (350).
La migració ha equilibrat el balanç demogràfic
El pes de les defuncions respecte a la natalitat hauria condemnat la població de la Comunitat Valenciana a reduir-se si no fora pel creixement de la migració. En total, la diferència real entre defuncions i naixements en els primers sis mesos de l’any se situa en 8.471. No obstant això, el nombre total d’habitants a la Comunitat Valenciana ha arribat en juny a més de 5,4 milions d’habitants, gràcies als 51.507 empadronaments (dins dels quals s’inclouen tant els nascuts com els nous residents procedents de la migració).
Les defuncions han augmentat un 3,21 % respecte a 2024
La Comunitat Valenciana és la tercera autonomia amb més habitants d’Espanya. Les dades de l’INE respecte a les defuncions s’actualitzen setmanalment i abasten fins a la setmana 31 de 2025. Durant este temps, la població valenciana ha registrat un total de 28.899 morts. Es tracta del segon major increment del país: un 3,21 % respecte a les 28.002 de 2024 computades en el mateix període. Tan sols Canàries està per davant, amb un augment de defuncions del 7,6 %.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Botifarra triomfa a Alfara del Patriarca
- El barrio singular que sobrevivió a la especulación urbanística estrena iluminación
- El Botifarra actuarà este diumenge a Alfara del Patriarca al costat de la seua agrupació musical
- Més de 300 escriptors valencians ixen en defensa de l’AVL
- L’últim dia d’onada de calor deixa 27 conats i un incendi actiu a la C. Valenciana
- Alarma al Vedat de Torrent per un incendi
- La nit més sufocant a València: el mercuri s’ha quedat per damunt dels 30 graus
- L’Aemet avisa del risc per a la salut pel pic de calor “extrema” del pont