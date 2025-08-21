Les dones guanyen terreny en l’agricultura
L’ocupació en el sector primari valencià supera els 45.000 treballadors, un 6 % del total
Les dones estan guanyant, cada vegada amb més ímpetu, terreny en l’agricultura com a treballadores. De fet, ja representen quasi el 30 % de tots els empleats del sector a Espanya, segons un informe de Randstad Research basat en dades de l’INE, el SEPE i la Seguretat Social. En 2019, l’ocupació femenina en l’activitat primària espanyola ascendia a 184.920 persones, la qual cosa suposava poc més del 23 % dels 796.087 empleats totals. En el primer trimestre de 2025, després d’una evolució positiva continuada en els exercicis anteriors, hi havia 210.623 treballadores, un 27,8 % del total. Este creixement contrasta amb la lleugera reducció dels empleats masculins, que es queden en 548.116.
La ramaderia lidera el creixement de l’ocupació estrangera en el sector primari, amb un augment del 53 % en només un any, mentres que el de treballadors espanyols va retrocedir un 1,3 %, segons Randstad Research, que destaca com a la Comunitat Valenciana l’ocupació del sector agro supera els 45.000 empleats, el 6 % del total nacional.
Pes estratègic
En concret, el sector primari nacional manté el seu pes estratègic en l’economia espanyola, ja que l’agricultura, la ramaderia i la pesca donen treball a 759.000 persones, és a dir, el 3,4 % de l’ocupació total del país, però afronta reptes estructurals com la caiguda en alguns subsectors, l’envelliment de la seua força laboral i la dependència de mà d’obra estrangera.
D’esta manera, el 72 % dels ocupats en agricultura, ramaderia i pesca són espanyols (546.000 persones en el primer trimestre de 2025), mentres que els estrangers es mantenen estables entorn dels 200.000. El seu pes és especialment reduït en silvicultura, pesca i aqüicultura, sectors en què representen només el 14 % de l’ocupació, mentres que s’eleva en la ramaderia, en què l’ocupació estrangera es va disparar un 53 % interanual, enfront del retrocés de l’1,3 % dels treballadors espanyols.
D’esta manera, el sector primari està dominat per l’agricultura i la ramaderia, que concentren el 93 % de l’ocupació (704.928 persones) i que en l’últim any va créixer un 1,8 %, mentres que la silvicultura, la pesca i l’aqüicultura, amb tot just un 7 % de l’ocupació (53.811 persones), va patir una caiguda històrica del 22,5 % interanual.
Envelliment
D’altra banda, l’informe alerta de l’envelliment de la mà d’obra en el medi rural. Així, més de la mitat dels seus treballadors tenen 45 anys o més, i els majors de 55 ja representen el 27,7 % del total. D’esta manera, el grup més nombrós és el de 45 a 54 anys, amb 213.404 persones, seguit molt de prop pels majors de 55, amb 207.763, mentres que, en l’extrem oposat, se situen els jóvens de 16 a 24 anys, que a penes suposen un 4,5 % de l’ocupació.
Per regions, Andalusia es consolida com la gran potència del sector, amb 243.593 ocupats, el 32,6 % del total nacional, una xifra que supera àmpliament la de la resta de comunitats. A gran distància se situa Múrcia, amb 80.069 treballadors (10,7 %), seguida per Galícia, amb 70.146 (9,4 %), i Castella i Lleó, amb 58.133 (7,8 %). La sexta plaça és per a la Comunitat Valenciana.
