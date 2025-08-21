Més vivendes que veïns empadronats en la costa turística de la Comunitat Valenciana
Les vivendes d’ús diferent del de residència habitual es compten per milers en les localitats turístiques de sol i platja
Per exemple, Torrevieja, a Alacant, té 28.000 vivendes més que veïns
Torrevieja, a Alacant, té 28.000 vivendes més que veïns. La xifra és real —este municipi alacantí té 122.700 vivendes per a 94.800 veïns— i, alhora, té truc: el 70 % de les vivendes no són primeres residències. De fet, de les 122.736 vivendes, només 36.829 tenen gent vivint tot l’any. Les 85.907 restants, no. És la localitat de la Comunitat Valenciana turística a on hi ha més diferència entre les xifres de cases i de veïns per a viure en estes.
És només un exemple de la distribució de la vivenda en els municipis turístics de la Comunitat Valenciana. Segons dades de les fitxes socioeconòmiques de la Comunitat Valenciana de 2025 elaborades pel Consell General d’Economistes amb dades de l’INE, hi ha moltes destinacions vacacionals a on el percentatge de vivenda no habitual és majoria, amb el que això comporta quant a la xifra de vivendes buides a l’hivern, la pressió sobre l’entorn a l’estiu i la necessitat de redimensionar els servicis públics. En concret, les vivendes caracteritzades com no principal són aquelles en les quals no hi ha ningú empadronat. Abunden en les zones d’interior i despoblades, per l’abandó de cases als pobles. Però en la costa són majoritàriament segones residències o vivendes d’ús turístic. I desequilibren la balança de la vivenda en estos municipis.
Castelló: cinc punts turístics principals
A Castelló, destaquen sobretot cinc municipis turístics de la costa, sobretot Orpesa, amb 29.113 vivendes censades per a només 11.700 veïns. És a dir, el municipi té quasi 18.000 vivendes més que veïns, i en la localitat el 85 % de les vivendes no són primeres residències. De fet, de les 29.000 vivendes, només 4.400 tenen gent vivint tot l’any. Però no és l’única. Peníscola té un 81 % de vivendes d’ús diferent de l’habitual, amb quasi 10.000 vivendes més que persones (18.226 cases enfront de 8.496 empadronats). El 63 % de vivendes de Benicàssim són segones residències o vivenda turística, i hi ha 21.025 cases de totes les tipologies per a 20.332 veïns, al voltant de 700 cases “de més”. Quant a Torreblanca, el 61 % de les cases no són primeres residències, sinó que hi ha 3.541 vivendes no principals enfront de 2.307 habituals. També en este municipi “sobren” vivendes respecte a la xifra de veïns censats: hi ha 5.848 propietats enfront de 5.674 vilatans. A Almenara, el percentatge de vivendes en les quals no es viu tot l’any és del 52 %, més de la mitat de les 5.339 totals.
Alacant: més cases que veïns al Baix Segura
A Alacant, les localitats turístiques amb més cases que veïns estan al Baix Segura i el Baix Vinalopó. Destaca Torrevieja, amb 28.000 vivendes més que censats, però també Guardamar del Segura i Santa Pola tenen unes 7.000 vivendes més que veïns i el 70 % de totes les cases no s’usen per a viure tot l’any. A Orihuela i San Fulgencio, el percentatge de vivenda residencial està al voltant del 50 %. I, encara que Calp, Dénia o Xàbia són localitats molt turístiques de la Costa Blanca, també hi ha molts veïns que hi viuen tot l’any, de manera que en cap hi ha més vivendes que residents. Això sí, les vivendes d’ús diferent del de primera residència arriben al 56 % a Benissa i Xàbia, al 62 % a Calp o al 61 % a Dénia.
València: Cullera i la Safor, punts calents de turisme
A València, el percentatge més alt de vivendes en les quals no es viu tot l’any el té Daimús, a la Safor, amb el 76 %, seguit de la veïna Miramar, amb el 75 %. Les dos tenen més cases que residents: 1.000 i 2.500 respectivament. Ocorre el mateix a Cullera i Xeraco. En la primera, el percentatge de vivenda vacacional és del 68 %, i hi ha 5.000 més que persones censades. En la segona, només un 35 % de les vivendes són primeres residències, i hi ha 700 cases més que veïns.
El panorama no és tan extrem en la resta de la comarca de la Ribera. A Sueca i a Tavernes, poc més de la mitat de les vivendes no són usades per a viure tot l’any, però el nombre de residents, almenys, està equilibrat amb el de cases. Més prop de la capital, té xifres similars la Pobla de Farnals, a on la vivenda amb usos diferents del de primera residència ascendix al 55 %.
Les excepcions de Benidorm i Gandia
Gratacels, hotels, platja i anglesos. Si hi ha una icona turística a la Comunitat Valenciana és la ciutat de Benidorm. I, en la província de València, no hi ha destinació turística més coneguda per a la resta d’Espanya que Gandia. Però són dos excepcions a la regla. Així com en la resta de municipis amb predomini del turisme hi ha un percentatge altíssim de segones residències buides fora dels mesos estivals, eixa xifra no és tan alta com caldria esperar en estes dos localitats. A Gandia, de fet, hi ha més primeres vivendes que segones residències, que només són el 44 %, potser per l’efecte capitalitat de comarca. A Benidorm, només no es viu tot l’any en el 51 % de les vivendes. La població estrangera que s’ha establit tot l’any en este municipi alacantí ha inclinat, sens dubte, la balança.
