Es reobri el pont d’Alaquàs amb una protesta espontània contra Mazón
Amb les víctimes de la dana encapçalant el carril, els cotxes començaven a circular després d’una rehabilitació estructural que ha culminat ara
Diverses famílies de les víctimes i veïns i veïnes de Torrent s’han concentrat en la reobertura del pont d’Alaquàs programat per a este matí i han arremés contra Mazón, que, en esta ocasió, no era present. Familiars i veïns han cridat “Mazón a presó”, “assassí” i han lamentat una gestió negligent de la dana, a més de demanar la seua dimissió i ingrés a la presó.
Esta protesta espontània ha impedit que es duguera a terme l’explicació de les obres, i la reobertura del trànsit del pont s’ha donat amb el càntic que es repetix des del 29 d’octubre, “Mazón dimissió”. S’han viscut alguns moments de tensió i finalment l’acte d’explicació dels treballs s’ha fet en un altre punt pròxim del pont.
Com si es tractara d’una manifestació, les persones que protestaven, entre les quals hi havia familiars de víctimes mortals de la dana, caminaven darrere dels polítics cridant “assassí”, “Mazón a presó” i “sou còmplices”. Una vegada reobert al trànsit, la protesta s’ha traslladat a les voreres per indicació de la Policia Local, perquè els cotxes seguien les persones que caminaven i demanaven la dimissió del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
A l’acte de reobertura d’este emblemàtic pont històric de Torrent a Alaquàs pel carrer Gómez Ferrer, ha acudit el subdelegat del Govern a la Comunitat Valenciana, José Rodríguez Jurado; l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, i l’alcaldessa accidental d’Alaquàs, Sandra Conde. El primer autobús que ha pogut creuar per este bé de rellevància local (BRL) que data del segle XIX ha anat acompanyat dels crits dels manifestants que no han dubtat a acudir a la reobertura anunciada prèviament per l’Ajuntament de Torrent.
Una veïna explicava que han acudit “encara sabent que Mazón no vindria”, perquè “és una vergonya que estiguen fent estos actes i no estiguen al costat de la gent. Són còmplices”, lamentava, mentres cridava als representants municipals que s’uniren a ells, que la ciutadania estava en el costat correcte. Els familiars de víctimes mortals han denunciat que, mentres els seus sers estimats morien ofegats, “Mazón estava en El Ventorro dinant conill”, i han advertit que “no pararem fins a veure’t a la presó”.
