Solidaritat des de Vilallonga amb els damnificats pels incendis

Un grup de voluntaris de la localitat de la Safor se suma a una iniciativa que naix a Benetússer

Un bomber intenta apagar un foc en una zona de Galícia

Un bomber intenta apagar un foc en una zona de Galícia / Brais Lore (EFE)

Salva Talens Carbó

Gandia

Un grup de voluntaris del municipi de Vilallonga ha organitzat una recollida urgent d’aliments i altres materials per a ajudar les persones afectades pels greus incendis a Espanya este mes d’agost.

Esta iniciativa se suma a la de la població de Benetússer. Moltes famílies s’han quedat sense res i necessiten suport.

Els interessats a unir-se i aportar productes han d’acudir a l’edifici El Centro de Vilallonga dissabte de 10 a 19 hores i diumenge de 10 a 14 hores.

Es poden donar aliments, aigua, roba i qualsevol cosa que puga ser d’ajuda. Si es vol col·laborar d’alguna manera, cal telefonar al 695271704 o al 657930773.

