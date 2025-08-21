Verònica Cantó, presidenta de l’AVL: “El que està passant amb el valencià seria impensable que passara amb una altra llengua”
La màxima representant de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua agraïx el suport rebut per escriptors i escriptores tant al valencià com a la institució, ja que són “els verdaders creadors i difusors de la llengua”
La presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, ha agraït el suport que els escriptors i les escriptores valencianes han mostrat en un manifest en el qual demanen protegir el valencià dels “atacs” de les polítiques de PP i Vox, al mateix temps que rebutgen les retallades pressupostàries a la institució reguladora de la llengua. Per a la màxima representant de l’organisme estatutari, “el que està passant amb el valencià seria impensable que passara amb una altra llengua”, lamenta.
Cantó es referix al desprestigi cap a la llengua que s’exercix des del Consell amb accions concretes per a debilitar la presència institucional i cultural del valencià, com són les retallades pressupostàries a institucions com l’AVL, així com les subvencions a entitats de foment i difusió del valencià, a més de la consulta sobre la llengua base en els col·legis, la declaració d’Alacant com a ciutat castellanoparlant o la intromissió en qüestions ortogràfiques per part de l’Administració, com en el cas de l’accent de València. Totes estes iniciatives van ser enumerades pels escriptors i escriptores firmants del manifest que es va fer públic dilluns, en el qual es reafirmaven, com també ho ha fet Cantó, en el fet que la llengua “està per damunt de qualsevol ideologia”.
En declaracions a Levante-EMV, la presidenta explica que va ser una iniciativa que sorgix dels escriptors mateixos i que l’AVL agraïx per la seua contribució a la visibilització de la situació que travessa el valencià. “Estem agraïts pel suport que han mostrat al valencià i, també, a l’Acadèmia”, assenyala Cantó, que afig que són ells, els autors valencians, “els grans creadors i difusors de la llengua”.
En este sentit, reconeix que no haurien de sorprendre’ns esta classe d’accions, “hauria de ser el normal”: “S’expressen en valencià i representen la nostra llengua, així que reivindiquen el valor del seu instrument de treball i la defenen”, assenyala.
En el manifest, escriptors i escriptores defenien el paper de l’AVL com a garant de l’ús i la normalització del valencià, funcions essencials de la institució que reivindicava el sector literari en el document. També denunciaven les retallades patides amb les polítiques de PP i Vox per a 2025, que els han deixat sense bona part del pressupost de què disposen per a dur a terme activitats i accions entorn del valencià, perquè eixe és el treball d’este òrgan independent i concebut dins de l’Estatut d’Autonomia, que el PP mateix va impulsar: “És el nostre treball encarregar-nos de la normativa i de la normalització de l’idioma per a fer-lo més extensiu a l’àmbit de la societat”, insistix Cantó.
La Conselleria de Cultura ha declinat fer declaracions a este diari respecte al manifest emés pels escriptors i escriptores valencianes.
La defensa de l’AVL per mig miler d’autors d’origen valencià o residents a la Comunitat Valenciana també respon, segons Cantó, a la confiança i solidesa que la institució ha demostrat al llarg dels seus 25 anys d’història. Tal com recorda, “des de la seua creació i amb tot el treball que s’ha exercit per a ser un instrument útil per a la literatura, però també per a la societat, l’AVL s’ha guanyat un respecte pel seu treball, així que agraïsc molt el reconeixement i el suport amb esta iniciativa”, assenyala.
Iniciatives contra la normalització del valencià
L’AVL ha estat, des de l’inici de la legislatura, en el centre de la diana dels atacs polítics de PP i Vox, que han posat en un verdader compromís el funcionament de l’Acadèmia, sobretot per a exercir accions de difusió del valencià, tal com ells mateixos van denunciar en maig, al considerar “una asfíxia” financera la reducció del seu pressupost a la mitat.
En concret, la retallada s’estima en 1,8 milions d’euros respecte a l’exercici de 2024, la qual cosa ha deixat la institució pràcticament sense recursos per a complir amb el seu mandat legal de regulació i promoció de la llengua. Una iniciativa que va sorgir de Vox i que el PP va acceptar a través d’esmenes als pressupostos en les Corts.
L’ofensiva també s’ha dirigit contra les entitats culturals en valencià. Fundacions com Full i Bromera han vist reduïdes les subvencions que rebien de la Generalitat. A més, altres partides destinades a activitats socials o al sector privat han quedat reduïdes a zero, acusades de ser “catalanistes” i “separatistes”.
En la batalla per limitar la influència del valencià, PP i Vox van promoure esmenes per a eliminar el requisit del valencià en les oposicions a la funció pública, o que almenys fora un mèrit i no una exigència, a més d’haver aplicat la coneguda com a “Llei de llibertat educativa”, per la qual mig milió de famílies valencianes van haver de votar en referèndum quin idioma preferien en les aules dels seus fills i filles. La consulta va acabar amb un 61 % dels votants donant suport a l’ensenyança del valencià.
Una altra de les polèmiques més recents va sorgir arran de la moció presentada per PP i Vox a Alacant, a on van proposar a l’Ajuntament que la ciutat deixara de considerar-se valencianoparlant i van demanar que fora reconeguda com a castellanoparlant, fet que va provocar crítiques en l’esquerra, a més de protestes ciutadanes.
