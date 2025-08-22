Actrius i actors i grans noms del cine espanyol, en la catifa roja de Benissa en Curt

Més de 30 figures clau de la indústria cinematogràfica han confirmat ja la seua assistència

Actrius i actors que ja han confirmat que estaran en Benissa en Curt

Actrius i actors que ja han confirmat que estaran en Benissa en Curt / Levante-EMV

Teresa Andreu

Benissa

Benissa en Curt desplegarà una gran catifa roja. Actrius i actors i grans noms de la indústria del cine espanyol acudiran a un festival que, en la seua primera edició, ja ha concitat un gran interés. Tindrà lloc de l’1 al 6 de setembre.

Ja han confirmat la seua assistència Antonia San Juan (que apadrina el festival), Esteban Crespo, Alberto Ammann, Clara Méndez-Leite, César Mateo, Rafa Álamos, Larry Balboa, Fernando Corral, Sergio Checa, Alicia Fernández, Laura Arjona, Miguel Ángel Olivares, Cuca Escribano, Bárbara Hermosilla, Helher Escribano, Rosa Catalán, Morgan Blasco, Rodrigo Poison, María Almudéver, Vanesa Cano, Xavi Pastor, Vanesa Romero, Armando Soneira, Michele De Vicenti, Saida Benzal, Javier Bódalo, Rafa Fernández, Carolina Bona, Javier Martínez i Fran Jiménez, entre molts altres convidats especials.

A més, se sumaran a esta gran cita alguns noms d’última hora vinculats als curtmetratges seleccionats i premiats en la present edició, la qual cosa convertirà el festival en un punt de trobada inigualable per a celebrar el talent emergent i consolidat del cine espanyol.

Setembre, de cine

Setembre arranca de cine a Benissa. De l’1 al 6 de setembre, Benissa en Curt posa el focus en el gran talent cinematogràfic.

