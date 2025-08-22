Actrius i actors i grans noms del cine espanyol, en la catifa roja de Benissa en Curt
Més de 30 figures clau de la indústria cinematogràfica han confirmat ja la seua assistència
Benissa en Curt desplegarà una gran catifa roja. Actrius i actors i grans noms de la indústria del cine espanyol acudiran a un festival que, en la seua primera edició, ja ha concitat un gran interés. Tindrà lloc de l’1 al 6 de setembre.
Ja han confirmat la seua assistència Antonia San Juan (que apadrina el festival), Esteban Crespo, Alberto Ammann, Clara Méndez-Leite, César Mateo, Rafa Álamos, Larry Balboa, Fernando Corral, Sergio Checa, Alicia Fernández, Laura Arjona, Miguel Ángel Olivares, Cuca Escribano, Bárbara Hermosilla, Helher Escribano, Rosa Catalán, Morgan Blasco, Rodrigo Poison, María Almudéver, Vanesa Cano, Xavi Pastor, Vanesa Romero, Armando Soneira, Michele De Vicenti, Saida Benzal, Javier Bódalo, Rafa Fernández, Carolina Bona, Javier Martínez i Fran Jiménez, entre molts altres convidats especials.
A més, se sumaran a esta gran cita alguns noms d’última hora vinculats als curtmetratges seleccionats i premiats en la present edició, la qual cosa convertirà el festival en un punt de trobada inigualable per a celebrar el talent emergent i consolidat del cine espanyol.
Setembre, de cine
Setembre arranca de cine a Benissa. De l’1 al 6 de setembre, Benissa en Curt posa el focus en el gran talent cinematogràfic.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Botifarra triomfa a Alfara del Patriarca
- El Botifarra actuarà este diumenge a Alfara del Patriarca al costat de la seua agrupació musical
- Més de 300 escriptors valencians ixen en defensa de l’AVL
- L’últim dia d’onada de calor deixa 27 conats i un incendi actiu a la C. Valenciana
- El barrio singular que sobrevivió a la especulación urbanística estrena iluminación
- Alarma al Vedat de Torrent per un incendi
- La nit més sufocant a València: el mercuri s’ha quedat per damunt dels 30 graus
- L’Aemet avisa del risc per a la salut pel pic de calor “extrema” del pont