Aemet anuncia pluges i graníssol en bona part de la Comunitat Valenciana este cap de setmana
València i el nord d’Alacant podrien acumular fins a 20 litres per metre quadrat en una hora i caiguda de graníssol
Torna l’aigua a la Comunitat Valenciana. Després de donar per finalitzat l’episodi càlid més llarg de l’estiu i els escassos ruixats de dilluns, l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha llançat un avís groc per possibles pluges i tempestes repartides en bona part del territori valencià al llarg de la jornada de hui. Els fenòmens adversos duraran només esta vesprada, però a principis de la setmana que ve podria arribar una dana provinent de l’Atlàntic amb més precipitacions.
Fins a 20 l/m² en una hora i possible graníssol
Les tempestes de divendres afectaran principalment la franja interior i el litoral sud de València, així com l’interior i les zones de costa del nord d’Alacant. L’avís d’Aemet preveu la possibilitat que es puguen arribar a acumular fins a 20 litres per metre quadrat en una hora i que caiga graníssol. Dissabte no s’espera aigua i diumenge podrien tornar les precipitacions i mantindre’s alguns dies.
Possible entrada de dana a partir de dilluns
No obstant això, d’acord amb la predicció del portal meteorològic Meteored, a principis de la setmana que ve podria arribar una dana acompanyada de fortes pluges. Este episodi creuaria Espanya des de l’oest en direcció a l’est i la Comunitat Valenciana podria veure’s afectada diumenge i dilluns, i, fins i tot, podria estendre’s fins dimarts que ve.
Una dana no és sinònim de pluges torrencials de gran intensitat com va ocórrer el passat 29 d’octubre. “És un embossament d’aire fred en altura esqueixat del doll polar, i no totes les precipitacions extremes són causades per una gota freda o dana”, explica Samuel Biener, climatòleg de Meteored. La previsió és que sí que pot ploure, però el pronòstic podria canviar, per la qual cosa és important seguir les actualitzacions dels avisos de l’Aemet i Emergències. En qualsevol cas, Biener afig que s’ha d’anar amb compte per “la possibilitat de crescudes sobtades en barrancs i rambles —així va ocórrer en octubre, quan en l’àrea metropolitana de València no va ploure—, que coincidiran amb la temporada alta turística”.
Temperatures habituals d’agost
La dana portarà un important descens tèrmic que podria deixar les temperatures per davall de les habituals del mes d’agost. Els termòmetres superaran els 30 °C en la franja interior de la Comunitat Valenciana, i en la costa podrien quedar-se per davall. En comparació amb el cap de setmana anterior, el més tòrrid de l’any, hi haurà una diferència tèrmica de més de 10 °C en moltes localitats. Durant l’onada de calor de la setmana passada, els municipis a on va fer més calor van ser Carcaixent (44,5 °C), el dissabte 16 d’agost, i Orihuela (44,9), el dilluns 18. Esta setmana, en canvi, registraran màximes d’entre 32 i 34 graus dissabte i diumenge.
Es reduïx el risc d’incendis
Encara que les condicions meteorològiques hagen provocat un descens de les temperatures, les alertes per risc d’incendis es mantenen. Emergències ha rebaixat a nivell “baix” la preemergència per foc en quasi tota València per a la jornada de hui divendres, però manté l’avís per risc “alt” en bona part del nord de la Comunitat Valenciana, en el nord d’Alacant i en el litoral sud de València. A més, podrien produir-se tempestes seques amb caigudes de llamps.
Els incendis provocats per llamps latents estan sent la gran alarma i catàstrofe de l’estiu. A la Comunitat Valenciana, el més gran d’enguany ha sigut el de Teresa de Cofrentes, que va calcinar més de 500 hectàrees en el massís del Caroig, en l’interior de València. No obstant això, la situació més preocupant s’està donant en el nord-oest d’Espanya, amb quasi 400.000 hectàrees calcinades aproximadament. El canvi meteorològic dels últims dies i l’arribada d’una possible dana oferiran unes condicions més favorables perquè perden força.
