Llevant UE | Fitxatges
Iker Losada és el nové fitxatge
El futbolista gallec va fer el seu primer entrenament amb l’equip després d’oficialitzar-se la seua cessió procedent del Betis – Julián Calero podrà comptar amb ell per al partit de demà contra el Barça
Marc Romero
Iker Losada jugarà esta temporada en el Llevant UE. L’equip valencià va anunciar ahir dijous al matí la incorporació del talentós futbolista gallec, que arriba cedit pel Reial Betis fins a juny de 2026. El futbolista ja treballa a les ordes de Julián Calero i apunta a estar disponible demà dissabte —21:30 h— al Ciutat de València contra l’FC Barcelona, en la jornada 2 de la Lliga.
Format en el planter del Celta des de categoria benjamí, Losada va deixar empremta des del primer moment. El seu debut en Primera Divisió no va poder ser més sonat: amb tot just 17 anys, només va necessitar tres minuts per a marcar-li un gol al Reial Madrid. Aquella estrena no va ser casualitat, sinó el reflex d’un jugador amb qualitat diferencial en l’últim terç del camp. En la temporada 2023/24 va firmar pel Racing de Ferrol, a on es va convertir en un dels jugadors més destacats de LaLiga Hypermotion: va fer 9 gols, va repartir 7 assistències i va jugar tots els partits del curs. El seu rendiment el va portar al Reial Betis, que el va firmar per 1,8 milions d’euros. No obstant això, va haver d’eixir cedit al Celta en el passat mercat hivernal, en busca de minuts, tot i que el seu paper va ser més secundari del que s’esperava. Ara arriba al Llevant amb l’objectiu de recuperar protagonisme i aportar a l’equip llevantinista en la seua lluita per quedar-se en la primera divisió. Internacional amb Espanya sub-18 i sub-19, Losada busca en el conjunt granota els minuts que no ha tingut ni al Villamarín ni a Balaídos, a on la seua participació ha sigut més aïna testimonial.
Iker Losada és un mitja punta nat, capaç d’ocupar diverses posicions d’atac. En l’esquema de cinc defensors de Calero, la seua versatilitat oferix noves opcions per a les línies més ofensives del Llevant. Actualment, només Carlos Álvarez i Pablo Martínez poden compartir característiques similars en plantilla, encara que cap d’ells actua de manera natural en la posició del 10. A diferència dels davanters més verticals de l’equip, Losada aporta pausa, claredat en els metres finals i una destacada capacitat per a llegir segones jugades. La seua visió per a filtrar passades i la seua influència en la segona línia li permeten aparéixer “a on està el negoci” i ser protagonista en les temptatives blaugrana. El gallec ja s’entrena al costat de la resta del grup i, si tot va segons el que s’ha previst, podria tindre els seus primers minuts com a granota este dissabte contra l’FC Barcelona a casa. El Ciutat de València espera amb expectació un jugador cridat a marcar diferències si troba continuïtat i el protagonisme necessari en el conjunt de Calero, a on el gallec vol sentir-se important per primera vegada en la màxima categoria del futbol espanyol.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Botifarra triomfa a Alfara del Patriarca
- El Botifarra actuarà este diumenge a Alfara del Patriarca al costat de la seua agrupació musical
- Més de 300 escriptors valencians ixen en defensa de l’AVL
- L’últim dia d’onada de calor deixa 27 conats i un incendi actiu a la C. Valenciana
- El barrio singular que sobrevivió a la especulación urbanística estrena iluminación
- Alarma al Vedat de Torrent per un incendi
- La nit més sufocant a València: el mercuri s’ha quedat per damunt dels 30 graus
- L’Aemet avisa del risc per a la salut pel pic de calor “extrema” del pont