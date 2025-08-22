L’agricultura de Morvedre no es rendix i torna a guanyar terreny de cultiu
L’any passat va augmentar de nou la superfície en producció en el conjunt de la comarca, malgrat el lleuger descens a Sagunt
Els principals increments es registren a Algímia d’Alfara, Torres Torres i Algar de Palància
L’agricultura mai sembla passar pel seu millor moment. L’abandó gradual dels camps de cultiu ha sigut la tendència habitual en els últims anys, encara que alguna cosa està canviant al Camp de Morvedre, a on, en 2024, va augmentar la quantitat de terrenys dedicats al cultiu per segon exercici consecutiu.
Més significatiu encara resulta que ho fera malgrat el lleuger descens registrat a Sagunt, a on es concentra poc més de la mitat de les parcel·les en producció de la comarca, ja que les localitats que tiren del carro agrari són les de la Baronia Alta, especialment Algímia d’Alfara, Torres Torres i Algar de Palància.
Així ho reflectix almenys l’informe anual que elabora la Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, que eleva la superfície de cultiu fins a fregar les 8.200 hectàrees, 230 més que un any abans. A Sagunt, però, la caiguda està protagonitzada per la mandarina, que va perdre, al llarg de l’exercici passat, quasi 50 hectàrees de terrenys en producció. Per contra, l’alvocat seguix la seua conquesta de més sòl, a l’estendre’s ja per 139 hectàrees i consolidar-se així com el segon cultiu més present en les zones rurals de la capital comarcal, només per darrere dels cítrics.
Camps abandonats
Des de l’Associació de Colliters de Sagunt (Ascosa) i l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA), el seu president, Pere Peruga, explica, en declaracions a Levante-EMV, que “hi ha molts camps abandonats que la majoria de vegades ja no tornen a posar-se en producció. No veig que en els últims temps hi haja hagut un canvi de tendència, i les nostres estimacions és que prop d’un terç dels terrenys de cultiu amb els quals compta Sagunt no està en producció”, als quals se sumen uns altres que “es mantenen, però que ho fan a pèrdues, pel valor sentimental que té per a l’agricultor”.
A més d’insistir que “no tenim detectades finques noves en producció”, Peruga ratifica, sobre l’increment de la presència d’alvocat, que “resulta evident que cada vegada n’hi ha més”. Sospita, a més, que altres xicotets moviments en els tipus de cultiu poden respondre a “productors que han canviat la carabassa pel meló”, perquè el cultiu és similar.
El perill del graníssol
Però, més enllà de les xifres que presenta este informe, el president d’Ascosa-AVA es mostra especialment preocupat pel futur. “Estem en un moment dur, després de la pedra que va caure en el temporal del 12 de juliol. Hi ha explotacions que ho van perdre tot, i això descoratja molt els agricultors. Es pot dir que eixa granissolada ha fet perillar molts camps de Sagunt”.
Pel que respecta a la resta de la comarca, l’any passat va ser d’expansió agrària en 13 municipis, mentres que Faura es va mantindre i Alfara de la Baronia va veure reduït el seu terreny cultivat en dos hectàrees. Este retrocés no impedix a la localitat mantindre’s en la tercera posició del Camp de Morvedre en el rànquing de parcel·les dedicades a l’agricultura, amb 377, només per darrere de Sagunt i d’Algímia, a on l’augment en 77 hectàrees eleva la xifra fins a les 589. Albalat dels Tarongers, Algar i Torres Torres completen estes primeres places. El primer municipi de les Valls no apareix fins a l’octava posició. És Benavites.
Canet d’en Berenguer
Quant als pobles amb menys pes agrari, Petrés a penes compta amb 74 hectàrees cultivades, per les 90 de Faura, les 98 de Canet d’en Berenguer o les 104 de Segart, sempre segons les dades recopilades per la Conselleria d’Agricultura.
