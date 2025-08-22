Guerra en Orient Pròxim
L’ONU declara la situació de fam en la Franja de Gaza
Tom Fletcher, secretari general adjunt per a Assumptes Humanitaris, sosté que Israel l’ha utilitzat com a arma de guerra
Un grup independent sobre seguretat alimentària amb el suport de l’ONU ha confirmat per primera vegada de manera oficial que s’està produint una situació de fam en la Franja de Gaza.
“Després de 22 mesos de conflicte incessant, més de mig milió de persones en la Franja de Gaza s’enfronten a condicions catastròfiques caracteritzades per la fam, la indigència i la mort”, va assenyalar este dimarts l’ONU.
El pitjor s’està vivint en el nord de Gaza i particularment en la ciutat de Gaza, a on hi ha un milió de persones i contra la qual Israel prepara una nova ofensiva militar. Les dades revelades hui indiquen, a més, que “entre mitjan agost i finals de setembre de 2025 es preveu que les condicions empitjoren encara més, amb una expansió de la situació de fam” cap al centre i el sud de l’enclavament.
En este sentit, el secretari general adjunt de l’ONU per a Assumptes Humanitaris, Tom Fletcher, va afirmar que esta situació de fam ha sigut promoguda com a arma de guerra en el context de la guerra entre Israel i el moviment islamista Hamàs. “Estem davant d’una situació de fam que ens perseguirà a tots, perquè és una fam predictible i evitable, una fam causada per la crueltat, justificada per la venjança, propiciada per la indiferència i sostinguda per la complicitat”, va dir a Ginebra.
La resposta d’Israel
El Ministeri d’Exteriors israelià va negar este dijous que s’estiga produint, per primera vegada, una situació de fam en la governació de Gaza i va dir que es tracta d’una “campanya fraudulenta” de Hamàs, malgrat la conclusió a la qual va arribar un grup independent amb el suport de l’ONU. “La CIF (Classificació Integrada de Fases de la Seguretat Alimentària) acaba de publicar un informe fabricat i ‘a mesura’ per a la campanya fraudulenta de Hamàs”, va dir el Ministeri en un comunicat. “Tot el document de la CIF es basa en mentides de Hamàs blanquejades a través d’organitzacions”, va afegir.
Segons Israel, la CIF —que monitora la fam en tot el món i és considerada una classificació global acceptada— ha reduït del “30 % al 15 % només per a este informe” el llindar de les llars en el nord de Gaza que afronten condicions catastròfiques de fam. No obstant això, després de revisar el document, EFE va comprovar que Israel mentix.
En data de 15 d’agost, en la governació de Gaza, el 30 % de les llars ja afronten el nivell més alt de fam “crítica” (fase 5); un percentatge que està previst que augmente fins al 35 % abans del 15 de setembre. A més, d’acord amb l’informe, en les pròximes setmanes també s’arribarà al llindar de fam màxim en les governacions de Deir al-Balah (centre) i Khan Yunis (sud), pel fet que ja un 25 % i un 20 % de les llars en estes àrees, respectivament, han arribat a eixe rang.
“La llei de l’oferta i la demanda no mentix; el CIF, sí. Totes les prediccions de la CIF sobre Gaza durant la guerra han resultat infundades i completament falses”, va continuar el Ministeri.
