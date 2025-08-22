Més que Ciutat Vella: València té 37 assentaments amb 815 persones
El districte de Quatre Carreres és, amb diferència, el més precaritzat, amb 16 nuclis d’infravivendes. En els assentaments de la ciutat viuen més de 200 xiquets. I la situació no deixa d’empitjorar
L’assentament que s’aferma en l’entorn del CAI de Ciutat Vella amb els desallotjats del jardí del Túria ha retornat el focus mediàtic a un dels grans problemes de València, el sensellarisme que creix en els seus carrers: centenars de persones dormint a la intempèrie perquè manquen de recursos assistencials de qualitat i, sobretot, perquè “vivenda” i “accessible” són hui dos conceptes enfrontats. Encarir la vida sense compensar amb inversió pública desemboca en una pobresa atribuïda massa vegades a problemes personals, de salut mental, a les addiccions. No obstant això, no és casualitat que tantes ciutats amb lloguers desorbitats tinguen el seu propi mapa de la vergonya. València també.
Segons les xifres aportades pel Govern municipal a una pregunta parlamentària del Grup Municipal de Compromís, amb dades de 2024, en el Cap i Casal hi ha un total de 37 assentaments consolidats, els quals sumen una població de 815 persones. És l’última dada oficial, però s’espera que esta xifra o el cens de persones sense llar que elaboren les entitats socials de València amb periodicitat biennal —toca este octubre— llance dades més preocupants, tenint en compte la quantitat de persones sense sostre que han acampat durant mesos en els jardins del Túria abans de ser desallotjades per l’Ajuntament o la incessant aparició de tendes, matalassos i cartons en tots els barris de la ciutat.
Quant al repartiment geogràfic, Quatre Carreres és, amb molta diferència, el districte més precaritzat amb un total de 16 assentaments. De fet, el centre de Servicis Socials de la zona disposa d’un equip especialitzat en assentaments, quatre professionals dels 30 empleats en este recurs municipal, un equip que mai abans havia existit a València. Després de Quatre Carreres apareix Poblats Marítims, amb cinc assentaments, Rascanya (4) i Poblats del Sud (3). En el llistat, però, no apareixen punts de sensellarisme com el que estos dies ha documentat Levante-EMV en ple cor de la ciutat.
Per nombre de persones, els assentaments més grans de València se situen en la Creu Coberta (123 persones), Blocs Portuaris (120 persones), Entrada Pedrós (50 persones), Pedro Velasco (44 persones) o el circuit de la Fórmula 1. En este últim, les dades de 2024 censaven 84 persones, però el nombre de tendes ha crescut en els últims mesos amb població arribada després dels desallotjaments del Túria. Es tracta este d’un poblat que es va alçar fa més de 15 anys sobre les ruïnes del Gran Premi d’Europa, format majoritàriament per migrants del Sàhara Occidental.
Més enllà d’estes borses de pobresa, que l’Ajuntament té perfectament localitzades però no aconseguix erradicar, s’estenen altres xicotets nuclis d’infravivendes en magatzems abandonats, terrenys agrícoles i solars asfaltats però desprotegits a Faitanar, l’entorn de la Ciutat de les Arts o zones d’alqueries a Orriols i Patraix. En tots estos assentaments viuen 335 famílies i 232 menors, un altre gran fracàs del sistema públic d’acolliment, completament saturat i ampliat a comptagotes —l’Ajuntament ha sumat 70 places en els últims mesos—.
El llistat oferit pel consistori és una fotografia orientativa, però no reflectix, per exemple, la situació de carrer de molts temporers normalment migrants que van i venen moguts per les campanyes de recollida de fruita. Part d’eixa rotació s’estavella a València amb les portes del CAI, tal com contava a este periòdic un jove de Gàmbia instal·lat en el Cap i Casal després d’arreplegar taronges i mandarines a Catalunya. Després de no trobar treball ni aconseguir si més no que l’apunten en el servici municipal d’atenció al migrant, medita deixar la ciutat.
