Metges, enginyers o professors lideren la fuga del talent del mercat laboral valencià
La bretxa entre els treballadors que ixen i els que entren a la Comunitat supera els 88.000 en només quatre anys. Madrid és el territori amb el qual major dèficit presenta l’autonomia
Una fuga de talent, rumb a altres territoris del país, que colpeja especialment professions científiques i intel·lectuals —de metges a enginyers, passant per arquitectes, advocats o professors— i que situa la Comunitat Valenciana com un dels enclavaments que més dèficit laboral presenta en els últims anys. Eixa és la realitat que dibuixa l’últim informe de la mobilitat geogràfica de la contractació a Espanya elaborat pel Servici Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) corresponent a l’any 2024, un document que situa el territori valencià com el tercer que major bretxa va tindre entre els treballadors que van eixir rumb a altres comunitats per a treballar i els que van entrar des d’altres parts del país. Un saldo negatiu —només superat pels de Castella-la Manxa i Andalusia— que es va situar en els 32.473 empleats. O, cosa que és el mateix, l’any amb pitjor bagatge des de 2020, un exercici marcat pels confinaments de la covid-19. La capacitat d’atraure talent, singularment a les grans corporacions empresarials, que tenen territoris com Madrid o Catalunya explica esta deriva.
Un mercat emissor
Esta situació no és nova, sinó el punt àlgid d’una tendència consolidada. Per exemple, en 2021, eixe saldo negatiu va ser de poc més de 7.500 treballadors. No obstant això, en 2022 es va produir una pujada en la bretxa fins a les 18.527 persones, i, en 2023, esta distància ja va fregar els 30.000 empleats (29.793). En total, una diferència negativa de 88.000 empleats en només quatre anys. Encara, això sí, no s’ha arribat a registres rècord com els de l’any 2018, quan el dèficit es va acostar als 40.000 treballadors, però l’evolució registrada a la Comunitat apunta directament en eixa direcció. Però, quin perfil és el més usual en eixe èxode?
Segons expliquen des de l’òrgan laboral, un primer tret és que “és més acusat entre els hòmens i afecta tots els trams d’edat”. Sobre el primer, l’autonomia valenciana té un saldo negatiu —només en els dos últims anys— de 41.000 empleats hòmens, quasi el doble que la diferència —de poc més de 21.000 persones— que es dona entre les dones. Respecte a l’edat, malgrat les similituds entre els diferents col·lectius, els que major taxa de mobilitat anoten són els que se situen entre els 30 i 45 anys, mentres que els que encara no han arribat a la trentena són els que menys desplaçaments laborals fan.
El major dèficit, en servicis
El segon tret és que, com succeïx en la resta d’Espanya, són els servicis el sector econòmic que major saldo negatiu té pel que fa a ocupacions valencianes entrants i sortints, amb 23.169 empleats de dèficit només en el passat exercici. No succeïx el mateix en la indústria, a on eixe caràcter emissor és mínim (-1.171 empleats), i, molt menys, en la construcció, a on l’autonomia és més receptora que emissora (+1.058 treballadors).
No obstant això, en eixa gran bretxa que es produïx en els servicis, la diferència no es dona en un grup ocupacional clau —en un moment de rècord turístic— com és el d’aquells treballadors que estan en activitats com la restauració, l’hoteleria o el comerç (-3.434 empleats en 2024), sinó en perfils d’entorns més qualificats, englobats baix la categoria de “tècnics i professionals científics i intel·lectuals”.
Este col·lectiu, en el qual s’inclou una llarga llista de professionals molt dispars com ara metges, advocats, artistes, psicòlegs, professors o investigadors, és el que presenta un major saldo negatiu. Tant és així que, només en els últims tres anys, la fuga de talent ha ascendit fins als 82.000 treballadors que han eixit rumb a altres territoris d’Espanya. Mentres, les entrades en eixe mateix període d’esta mena de perfils han sigut d’unes 41.000 persones. És a dir, que hi ha hagut una pèrdua d’unes 41.000 persones treballadores.
Madrid absorbix la mà d’obra valenciana
Dins d’Espanya, la Comunitat Valenciana és un dels territoris que major èxode de talent oferix. No obstant això, quins altres punts del país absorbixen més esta fuga? Agafant com a referència l’any passat, són dos les autonomies que major nombre de contractacions van realitzar d’empleats amb domicili en el territori valencià. Al capdavant es va situar Madrid, que, aprofitant la seua centralitat institucional i econòmica, va “aspirar” 37.867 professionals valencians. Eixe efecte no va ser combatut amb aquells que van deixar la província central i es van dirigir rumb a la Comunitat, ja que este camí només el van efectuar 19.270 treballadors. O, cosa que és el mateix, el saldo negatiu amb Madrid va ser de 18.597 empleats. Cas diferent, malgrat registrar-se un volum emissor similar des del territori valencià, va ser el que es va viure amb Múrcia. I és que a pesar que, per la seua proximitat, 37.317 treballadors es van moure a l’autonomia murciana, este enclavament també va ser el que més empleats va “facilitar” a la Comunitat, amb 32.635, la qual cosa va deixar la bretxa laboral entre entrades i eixides en poc més de 5.000 empleats. Un registre inferior, per exemple, als quasi 9.000 treballadors que va haver de diferència negativa en la relació amb Catalunya, des de la qual van arribar 20.820 empleats enfront dels 29.524 que se’n van anar.
