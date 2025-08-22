El Síndic insta Sanitat a garantir un servici òptim a Manises
L’ens consultiu contesta a la petició de la Plataforma en Defensa de la Sanitat i demana a la Conselleria que amplie la seua informació sobre la fiança de la reversió
La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Qualitat del Departament de Salut de Manises va presentar el 3 de maig de 2024, és a dir, uns dies abans que els servicis sanitaris del Departament passaren a ser de gestió pública i que l’empresa Sanitas entregara la gestió a la Conselleria de Sanitat, un escrit davant del Servici d’Atenció i Informació al Pacient (SAIP) en què denunciava el lamentable estat en què es trobava el mobiliari i l’equipament de l’Hospital de Manises i, per tant, l’instava a iniciar els tràmits oportuns per a retindre-li la fiança a l’empresa Sanitas fins que retornara tant el mobiliari com l’equipament en un estat òptim, tal com li obligava el plec de clàusules administratives i constava en el contracte.
Així mateix, el mes d’abril d’enguany, esta plataforma, per registre d’entrada de la Conselleria de Sanitat, li va demanar al conseller que li informara en què havia invertit els 1,4 milions d’euros anunciats per ell per a este departament, i, a més, que explicara en què havia millorat el Departament amb els 11,8 milions d’euros que la Unió Europea va aprovar per a modernitzar la sanitat de la Comunitat Valenciana. “Després de les investigacions del Síndic de Greuges es conclou que ha quedat demostrat que no hi ha hagut una contestació expressa congruent a les peticions i que els ciutadans tenim dret a comptar amb unes infraestructures sanitàries adequades i de qualitat, tal com reconeix la Constitució Espanyola en el títol I”, assenyalen des de la Plataforma.
En concret, el Síndic de Greuges li fa “tres recomanacions” al conseller de Sanitat. D’una banda, ampliar la contestació remesa sobre la sol·licitud de retenció de la fiança depositada per Sanitas. També extremar al màxim l’aplicació de l’article 9 de l’Estatut d’Autonomia sobre el dret de la ciutadania a obtindre una resposta expressa, congruent i en un termini raonable i, per tant, que procedisca, a la màxima brevetat, a respondre a les qüestions plantejades en la petició. I, finalment, que duga a terme les accions necessàries que permeten comptar amb uns servicis sanitaris adequats i de qualitat que garantisquen el dret a la protecció de la salut dels pacients de l’Hospital de Manises.
Un mes per a respondre
Finalment, li recorda al conseller de Sanitat que, segons la llei que regula la seua institució, està obligat a enviar-li, en un termini màxim d’un mes, un informe si accepta les recomanacions i que, en cas de no acceptar-les, haurà de justificar la resposta.
