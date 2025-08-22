Totes les activitats de l’AVL amenaçades amb la retallada pressupostària de PP i Vox
Més d’una desena d’accions previstes que celebrava la institució de manera anual pengen d’un fil ara amb la tisorada de més d’un milió d’euros. El Premi Carme Miquel va ser la primera iniciativa a ser cancel·lada de manera oficial, però la campanya “En valencià” o les Jornades Sociolingüístiques també estan qüestionades
La retallada pressupostària aplicada pel Consell a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua deixa més d’una desena d’activitats anuals en l’aire. A instàncies de Vox, via esmenes als pressupostos en les Corts, el PP ha aplicat una reducció del 25 % dels fons transferits a este òrgan estatutari de regulació i normalització del valencià, que ha passat de disposar de 3,9 milions en 2024 a 2,9 milions en este exercici. D’eixa quantia, 2,1 milions són la massa salarial del cos de funcionaris de la casa, per la qual cosa només 815.000 euros queden disponibles per al funcionament general de la institució.
Per a les activitats culturals i socials que la institució celebra cada any a penes han quedat 50.000 euros en l’epígraf de gastos corrents. També d’ací depenen les retribucions dels acadèmics i la participació en jornades d’especialistes, tècnics, catedràtics o escriptors i escriptores, dins dels actes per a la difusió i promoció del valencià. Esta setmana va quedar patent el malestar en un manifest firmat per centenars d’autors, que donaven la veu d’alarma de com estes retallades a la institució acabarien per afectar també el sector literari.
L’AVL ja va anunciar, en juliol, la cancel·lació del Premi Carme Miquel, al qual la institució destinava 12.000 euros. Va ser el primer acte que es va cancel·lar de manera oficial “per causes pressupostàries”. S’entregava des de 2019 al professorat o centre que més s’esforça per la promoció i difusió del valencià entre l’alumnat i consistia en l’entrega d’una placa acreditativa i un val de 2.000 euros per a gastar en material. L’any passat hi van participar 66 col·legis i instituts de la Comunitat Valenciana.
Com eixa activitat, la mateixa presidenta de l’AVL, Verònica Cantó, també ha assenyalat a este diari que estan en dubte totes les activitats que s’organitzen entorn del Premi Escriptor de l’Any. En 2025 s’ha homenatjat Maria Beneyto a títol pòstum i es desconeix qui serà en 2026, però es dona per assumit que hauran de reduir-se dràsticament les xarrades, les exposicions i l’edició de llibres entorn de la figura triada com s’ha fet cada any per a donar a conéixer figures de la literatura valenciana.
Reconeixement de figures literàries
Cantó també va fer referència al reconeixement a escriptors actuals com Enric Sòria, Ferran Torrent, Rodolf Sirera o Jaume Pérez Montaner. Alguns d’estos actes s’han celebrat entre finals de 2024 i principis de 2025, com el que es va organitzar en la Universitat de València entorn del poeta d’Oliva, Enric Sòria, el novembre passat, en unes jornades monogràfiques sobre la vida i obra d’autors que queden ara en dubte dins de l’agenda de l’Acadèmia.
També estan en l’aire convenis de coedició amb universitats valencianes, com el que va començar en 2023 amb la Universitat Jaume I per la qual s’anaven a traduir dos textos clàssics del llatí i grec al valencià. L’acció va començar eixe any amb la col·lecció ‘Ariadna’, dirigida pels professors Jordi Sanchis, Jordi Pérez i Lluís Pomer.
En la mateixa línia, i dins del camp de la difusió de la literatura en valencià, està en dubte la reedició de la col·laboració amb la Fundació Bromera per a la promoció de la lectura en valencià amb accions com la que s’ha desenrotllat en este mateix periòdic, “Llegir en valencià”, desenrotllades per les dos entitats per a promoure la lectura en valencià a través d’una col·lecció de llibres a preu simbòlic, al costat de concursos i premis que estimulen l’interés per la lectura de la llengua pròpia.
També queda en dubte la campanya “En valencià” que recorre els pobles valencians amb jornades divulgatives en places i espais urbans, a on es proposen jocs i activitats al carrer per a divertir-se amb la llengua, des de sopes de lletres, paraules creuades o jocs idiomàtics.
Convenis amb els ajuntaments
Els convenis firmats amb els ajuntaments per a esta mena d’accions estan en la corda fluixa. Amb l’Ajuntament de València es va firmar en 2023, i l’any passat amb Picassent, a més d’Elx o Benicarló. Eren acords que buscaven la difusió i promoció de l’ús del valencià amb accions concretes i amb presència institucional en actes que ara estan qüestionats, com succeïx també amb les ajudes de 7.000 euros que es repartien a associacions i companyies de teatre no professional, que van ser concedides a Junta Central Fallera i a l’Ajuntament de Mislata, entre altres entitats.
En eixe mateix sentit, s’aplicarà una reducció pressupostària —si és que no es cancel·len— per a les tradicionals jornades d’estudi i investigació sobre el valencià que se celebren anualment, en què especialistes debaten i analitzen diversos aspectes de la llengua, des de la normativa fins a la toponímia o la metodologia d’ensenyança del valencià.
A més, perillen les Jornades de Sociolingüística d’Alcoi, que este mes de març van celebrar l’edició número 28. Una trobada històrica i clau en què l’AVL participa al costat de la Universitat Politècnica de València en el que ja és una referència entorn de la reflexió sobre l’ús del valencià i altres llengües en diversos àmbits i situacions socials i territorials i que amb total probabilitat no podrà celebrar-se l’any que ve davant de la falta de recursos de l’AVL.
Un moviment sense precedents
Dilluns es va fer públic un manifest amb més de 300 firmes d’escriptors i escriptores en defensa de la llengua pròpia i de les funcions de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Una vegada es va fer públic, el document va anar recaptant més suports fins a rondar quasi mig miler de suports del sector de la literatura, que denuncien les “agressions de diversa índole” contra el valencià en l’actual legislatura arran del pacte entre el PP i Vox. A més, alerten d’un retrocés en la normalització del valencià tant en l’educació com en l’administració. Els firmants reclamen que l’AVL, com a organisme normatiu, puga exercir les seues funcions amb independència i recursos suficients, “lliure de pressions polítiques i partidistes”.
El manifest també insistix en el fet que les qüestions lingüístiques han de resoldre’s en l’àmbit acadèmic, tant de les universitats com en la mateixa AVL, i no en l’espai polític, com ha succeït amb l’Ajuntament de València i l’accentuació del nom de la ciutat. Els autors, “de procedències i sensibilitats molt diverses”, advertixen que instrumentalitzar la llengua com a arma de confrontació suposa “un risc democràtic i cultural”, i recorden dinàmiques que evoquen etapes de repressió lingüística. Enfront d’això, criden a preservar el valencià com un patrimoni comú i un element de cohesió social, en un gest que marca un moviment inèdit per la seua amplitud i transversalitat en la defensa de la llengua pròpia.
