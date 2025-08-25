Alfafar reforça el seu pla de contingència davant d’episodis de dana amb Hidraqua
Cada vegada que hi haja una alerta d’Emergències, s’activarà este protocol conjunt
L’Ajuntament d’Alfafar ha mantingut una reunió de treball amb l’empresa gestora del cicle integral de l’aigua, Hidraqua, amb l’objectiu de coordinar un pla especial d’actuació enfront de possibles inundacions derivades d’episodis de dana o de fortes tempestes.
La dana del 29 d’octubre de 2024 ha posat de manifest la necessitat de comptar amb mesures addicionals per a protegir la població i minimitzar els danys materials. Esta trobada suposa un pas més en la preparació del municipi de cara a la temporada de gota freda, que sol concentrar-se en els mesos de setembre i octubre a la Comunitat Valenciana.
Des de fa sis mesos, l’Ajuntament espera la resposta de Tragsa i del Ministeri a les memòries presentades pel consistori per a poder iniciar les obres de reparació del clavegueram danyat. No obstant això, fins al moment no s’ha donat llum verda als treballs, la qual cosa manté bloquejada la millora de la xarxa d’evacuació d’aigües. Esta situació preocupa especialment l’Ajuntament, ja que limita la capacitat de resposta davant d’episodis meteorològics extrems.
Alertes del 112
Mentres arriba l’autorització per a començar amb la reconstrucció de la infraestructura, Alfafar ha decidit reforçar les seues mesures de contingència. Així, cada vegada que el 112 active una alerta per pluges intenses o dana, es posarà en marxa un pla antiinundacions en coordinació amb Hidraqua.
El protocol establix que es disposaran de manera immediata dos o tres tancs de gran capacitat, a més de la mobilització dels operaris d’Hidraqua, que comptaran amb bombes i tancs preparats per a evacuar l’aigua acumulada en aquells punts a on la xarxa de clavegueram no puga respondre adequadament. Este dispositiu permetrà actuar amb rapidesa i evitar que l’aigua s’estanque en carrers i zones residencials, reduint així els riscos per a la ciutadania.
“Este pla de contingència és fonamental per a protegir els nostres veïns i veïnes, però, al mateix temps, volem deixar clara la nostra preocupació. Fa sis mesos que estem a l’espera d’una solució definitiva i encara no tenim resposta per a iniciar les obres necessàries. No podem continuar retardant la reconstrucció d’un sistema que és clau per a la seguretat de tot el municipi”, assenyala Juan Ramón Adsuara, alcalde d’Alfafar. Alfafar reforça la seua capacitat de resposta i demostra la seua implicació amb la seguretat ciutadana, al mateix temps que insistix en la necessitat urgent de desbloquejar les actuacions pendents en el clavegueram municipal.
