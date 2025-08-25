Una barca d’esbarjo encalla en l’escullera de la Marineta Cassiana de Dénia
Tot va quedar en un esglai i una altra embarcació va ajudar a la que va embarrancar a eixir de les pedres i arribar a port
Una xicoteta embarcació d’esbarjo va encallar anit, cap a les 21 hores, en l’escullera que tanca pel sud la platja de la Marineta Cassiana de Dénia. La barca navegava en direcció al port denier. Una altra embarcació hauria ajudat a la que va embarrancar a alliberar-la de les pedres i a arribar a port.
De seguida van arribar els agents de la Policia Local de Dénia. Amb llanternes, ja que ja havia enfosquit, van recórrer l’escullera. Van parlar amb els pescadors de canya, que els van indicar que la barca havia quedat encallada i que una altra la va remolcar i la va traure d’este tram de poc calat. A eixa hora, nombroses barques d’esbarjo tornaven a port. Els agents van anar després al port a localitzar la tripulació i cerciorar-se que tots estaven bé.
No és la primera vegada que una embarcació encalla en este espigó, que té un tram submergit. L’agost de 2016, una barca d’esbarjo d’Oliva ja va quedar ací embarrancada. Va esquivar el dic, però no comptava amb eixe braç submergit en el qual hi ha poc calat.
L’accident nàutic d’anit va quedar en un esglai. Ni des de lluny va ser tan greu com d’altres ocorreguts en els últims dies en el Cap Prim i la Granadella de Xàbia. Mentres, continua encallat a Xàbia el veler de 19 metres d’eslora que va embarrancar fa quasi un mes en la costa del Primer Muntanyar.
Molts veïns i turistes que a eixa hora passejaven per la Marineta Cassiana es van acostar a l’escullera i, des del passeig, van entrevore l’embarcació encallada i les maniobres que es duien a terme per a traure-la de les pedres i remolcar-la a port.
