El cap de Climatologia de l’Aemet admet errors durant la gestió de la dana
“Evidentment, jo no sabia que caurien 770 litres a Turís. Ni en els meus pitjors somnis imaginava que hi hauria 228 morts a causa d’eixa riuada”, assegura el tècnic
“La ciència ens advertia que el 29-O era un dia de perill extraordinari”, assegura
Levante-EMV
José Ángel Núñez Mora, cap de Climatologia de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a la Comunitat Valenciana i representant d’esta entitat en el Cecopi (Centre de coordinació operatiu integrat), el cervell de l’emergència durant la dana del 29 d’octubre, ha assegurat hui, en el programa Les notícies del matí d’À Punt, que, amb 228 morts després de la barrancada, “no podem estar satisfets”. Per això, al ser interrogat sobre quin aprenentatge obtenen sobre la gestió de l’emergència del 29-O ha fet autocrítica i ha reconegut que en l’organisme estatal, peça clau dins del sistema d’emergències, no poden estar contents, atés el fatídic desenllaç amb el qual es va saldar el 29-O. “Som un mecanisme més dins de l’engranatge de la gestió de l’emergència. És evident que tot el sistema s’ha vist danyat. Tampoc diré que nosaltres ho hem fet molt bé. Hem d’analitzar el sistema en conjunt i la realitat és que va haver-hi 228 morts”, ha assegurat.
Núñez Mora ja ha declarat com a testimoni davant de la jutgessa i el fiscal de la dana, encara que les acusacions populars d’ultradreta van intentar que fora citat com a investigat, extrem que ha rebutjat la magistrada de la dana. “Evidentment, jo no sabia que caurien 770 litres a Turís. Ni en els meus pitjors somnis imaginava que hi hauria 220 morts a causa d’eixa riuada”, ha lamentat Núñez. Així mateix, ha recordat que l’ens meteorològic treballa amb superació de llindars i probabilitats d’ocurrència, per la qual cosa van decretar, des de primera hora, l’avís roig, que és el màxim nivell de risc i que, segons la política d’avisos de l’ens, implica perill per a la vida. Així, s’ha mostrat confiat que la gent comprén que, davant d’una alerta, hi ha un percentatge de casos en els quals després no acaba ocorrent res, però això no ha de fer que s’infravaloren els avisos, sinó que cal aprendre a llegir-los. “Tenim una ferramenta molt potent que és la ciència, i ens advertia que eixe [el 29-O] era un dia de perill extraordinari”, ha conclòs.
Núñez, que també ha estat en el punt de mira de les crítiques del Consell, ha defensat que van fer tot el que van poder amb la informació de la qual disposaven en eixe moment, però ha admés que és necessari “analitzar” tot el sistema per a evitar que es puga repetir una tragèdia similar. “L’objectiu dins dels estatuts de l’Aemet és protegir béns i vides, i va haver-hi 228 morts. Llavors no podem estar satisfets”, ha remarcat.
De fet, el Consell ha criticat, en els últims mesos, l’Aemet per la predicció de pluja que va fer el 29 d’octubre, que considera errònia. El cap de Climatologia ha lamentat haver-se vist “envoltat en el foc creuat polític”, perquè, com a tècnic, no hi està acostumat.
Tot i que pensa que la reputació de l’Aemet no s’ha vist ressentida, sí que ha insistit que cal aconseguir que la ciutadania “recupere a poc a poc la confiança” en el sistema d’emergències, des de la meteorologia fins als tècnics en protecció civil.
