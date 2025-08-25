El Centre del Carme culmina el seu cicle CCCCinema d’Estiu de cine d’autor amb pel·lícules dels Estats Units, Xile i Cuba
El dissabte 30 d’agost es projecta El Súper (1979), la primera pel·lícula cubana rodada en l’exili. Les comèdies sobre les relacions de parella predominen en esta última setmana del cicle “Embriagats d’humor. Amèrica i la comèdia”
El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) acull l’última setmana del seu cicle CCCCinema d’Estiu amb pel·lícules de cine d’autor dels Estats Units, Xile i Cuba.
El 31 d’agost culmina el cicle “Embriagats d’humor. Amèrica i la comèdia”, que projecta una selecció de títols del continent americà en sessions nocturnes i d’entrada gratuïta fins a completar aforament.
La comèdia nord-americana sobre relacions de parella cobra protagonisme en esta 5a setmana del cicle, començant el dimarts 26 d’agost amb Modern romance (1981), dirigida i protagonitzada per Albert Brooks, que va rebre el sobrenom del “Woody Allen de la costa oest” per este llargmetratge.
Brooks arremet contra les comèdies romàntiques de Hollywood aportant una visió més neuròtica de les relacions de parella a través de Robert Cole, un editor de cine que porta una relació d’anada i tornada marcada per la gelosia amb Mary, la seua pacient nóvia, interpretada per Kathryn Harrold.
El dimecres 27 d’agost es projecta El salvavidas (2011), pel·lícula xilena entre la ficció i el documental, dirigida per Maite Alberdi.
La seua directora va fer un càsting entre 200 socorristes per a trobar Mauricio, el protagonista d’esta història. Un salvavides de la platja més perillosa de Xile que es prea de ser el millor en el seu ofici, atés que mai entra en l’aigua. Per a aconseguir-ho i evitar que els banyistes s’ofeguen, aplica mesures preventives estrictes que generen conflictes amb els estiuejants, que en les seues vacacions no volen saber res de normes.
Humor amable
El dijous 28 d’agost, la nord-americana Fast Food, Fast Women (2000), escrita i dirigida per Amos Kollek, torna a posar el focus en l’amor amb dosis d’humor amable i àcid.
Bella, cambrera d’una cafeteria novaiorquesa, ix des de fa algun temps amb un home casat. Tot canvia quan la seua mare li proposa conéixer un home molt interessant.
El divendres 29 d’agost arriba una pel·lícula audaç i provocadora, I am a sex addict (2005), comèdia autobiogràfica experimental del director i guionista Caveh Zahedi.
Presentada a l’estil semidocumental, Zahedi es mostra com un addicte al sexe que intenta rehabilitar-se. La seua obsessió per la prostitució i la seua sinceritat acaben per destruir successivament les seues relacions de parella. Una pel·lícula original que, segons Zahedi, “critica la hipocresia sexual de la nostra cultura”.
Rodatge en l’exili
El dissabte 30 d’agost es projecta El Súper (1979), la primera pel·lícula cubana rodada en l’exili. Dirigida per León Ichaso i Orlando Jiménez, després de la seua estrena es va convertir ràpidament en pel·lícula de culte.
És la història de Roberto, un exiliat cubà, superintendent d’un edifici de gent pobra en la part alta de Nova York. El Súper parla més del desarrelament existencial que de confrontació política. Malgrat el pas del temps, els nous espectadors trobaran els mateixos dilemes humans de sempre.
CCCCinema d’Estiu posa punt final el diumenge 31 d’agost amb Hit Man (2023), de Richard Linklater. Basada en una història real de crims i protagonitzada per Glen Powell i Adria Arjona, deambula entre la comèdia i el thriller.
Tracta d’un tímid professor universitari de Nova Orleans a qui la Policia li proposa fer-se passar per sicari, com a part d’una operació destinada a detindre als qui contracten estos assassins. El punt d’inflexió es presenta quan una dona desesperada, amb qui inicia una relació, decidix matar el seu marit maltractador.
El claustre gòtic del Centre del Carme acull les projeccions gratuïtes cada nit, excepte els dilluns, a les 22:00 hores. La programació completa de CCCCinema d’Estiu es pot consultar en este enllaç.
