Commoció a Llutxent per la mort d’un jove del poble en un accident laboral a Pinet
L’incident va tindre lloc divendres passat, cap a les 18:20 h, en una granja situada al Pla de Benet
Va ocórrer divendres passat, cap a les 18:20 h. Un treballador va perdre la vida en un accident laboral. Els fets van tindre lloc en una granja de la localitat de Pinet (la Vall d’Albaida), un xicotet poble la població estable del qual frega els 150 habitants. El mort és un jove de 21 anys natural del xicotet municipi de Llutxent, a on la notícia ha causat una profunda impressió. Va ser acomiadat ahir, en un emotiu enterrament.
La Guàrdia Civil ja investiga els fets. Les fonts consultades apunten a un accident amb un muntacàrregues. Així, fonts del Consorci de Bombers han explicat els detalls de la seua actuació després de rebre un avís del 112: “Efectius del Consorci de València van rebre un avís a les 18:17 h del dia 22 d’agost per un rescat al Pla de Benet, Pinet, fins a on es van mobilitzar dos dotacions de Xàtiva i Gandia, a més del sergent de Gandia. Es tractava d’un accident en què una persona va quedar atrapada en un muntacàrregues i, desgraciadament, va morir. Els bombers van ajudar en l’excarceració de la víctima i van acabar els seus servicis a les 22:08 hores”.
El Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU) ha atés Levante-EMV i ha confirmat els fets: “Vam rebre un avís a Pinet a les 18:09 hores, però els servicis d’emergència no vam arribar a acudir, perquè la persona, un home entre 20 i 25 anys, va morir abans. Van acudir els servicis d’Atenció Primària per a confirmar la defunció”.
Xaro Boscà, alcaldessa de Llutxent, s’ha mostrat commocionada per estos fets al ser consultada per este diari: “Era un jove molt volgut, molt actiu, d’una família molt coneguda en el poble. Tot Llutxent està consternat. Ens posem en el lloc de la família, a la qual hem volgut ajudar en tot el possible. És un colp molt dur”.
“Era un xaval que ajudava molt, una persona molt activa, molt agradable. Ha sigut un cap de setmana de dol intens. Ens han dit que va ser un accident en una granja de Pinet. Ens hem centrat a ajudar la família. És una situació molt dura”, ha expressat l’alcaldessa.
Des de l’Ajuntament han compartit un missatge de suport a la família en les xarxes socials: “Estem consternats a l’assabentar-nos de la pèrdua d’un veí molt jove i molt estimat. Un xaval alegre, simpàtic i actiu a qui tot el poble volia. Sempre continuaràs viu en el cor de tot el poble de Llutxent. Molts ànims a la família, als amics i amigues i a tots els veïns i veïnes per esta irreparable pèrdua.
Que la terra et siga lleu. Sempre et recordarem. Descansa en pau”.
El jove que ha mort formava part de la filà Kalifes, que ha compartit en xarxes socials un emotiu missatge de comiat: “Les paraules no són suficients per a expressar tot el que ens has deixat. La teua energia i la teua passió per la comparsa han sigut una font d’inspiració per a tots nosaltres. A pesar que el temps no ens va permetre gaudir de més moments junts, la teua essència queda gravada en cada marxa, cada ball i cada instant que hem compartim al teu costat. Sempre recordarem el teu somriure, la teua determinació i la forma en què posaves el cor en tot el que feies. El teu llegat continuarà viu en cada pas que fem, en cada marxa i en cada crit de la nostra comparsa. Allà on estigues, estem segurs que continuaràs desfilant amb nosaltres. Descansa en pau, sempre en el nostre cor”.
