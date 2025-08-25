Ens Uneix “salva” l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
La Diputació i l’AVL ultimen un protocol d’uns 200.000 euros per a executar activitats de promoció de la llengua que estaven en risc després de la retallada del Consell i Vox als comptes de la institució
L’acord garantirà la commemoració de l’Any Almela i Vives (2026), la reedició de còmics o un projecte per a portar el valencià a col·legis
La formació política Ens Uneix, soci de govern de la Diputació de València, i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) estan perfilant l’esquema de col·laboració que permetrà a l’entitat normativa del valencià “salvar” la delicada situació que travessa després de la dràstica retallada pressupostària que ha aplicat el Consell de Mazón, pressionat per un Vox que, a més, vol, literalment, ofegar esta institució estatutària.
Segons ha sabut Levante-EMV, la Diputació de València ja s’ha compromés a finançar una part important de les activitats que desenrotlla cada any l’AVL i que, al costat de la qüestió normativa, constituïxen el seu objecte essencial: la promoció i l’ús de la llengua pròpia.
Es tracta d’una aportació que podria rondar els 200.000 euros per a activitats dels anys 2025 i 2026, i serviria per a finançar activitats com la reimpressió de còmics per a públic infantil i juvenil; algunes activitats de l’Escriptor de l’Any (la iniciativa més important de l’AVL per al foment del valencià, que en 2026 homenatja al periodista Almela i Vives) o projectes nous per a donar més presència al valencià en camps com les arts escèniques i, en concret, portant a escoles i instituts espectacles de música, teatre o contacontes.
Assumir el cost d’activitats
Cal destacar que no serà una subvenció (una institució estatutària no pot rebre-les), sinó una espècie de protocol a partir del qual serà la Diputació, des d’àrees com ara Cultura, Comarcalització, la Institució Alfons el Magnànim o la Impremta Provincial, qui execute directament treballs que l’AVL ara mateix no pot assumir. La idea no és que ho faça l’AVL, sinó que no es queden sense fer. És en els detalls tècnics a on es troba ara mateix l’acord, que podria presentar-se en setembre. La Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), a on Ens Uneix i la plataforma Unió Municipalista tenen una representació decisiva, també podria assumir alguns treballs.
Esta és la solució d’urgència que s’ha arbitrat per a fer front a la retallada que va aplicar el Consell, pactat per PP i Vox, contra este òrgan estatutari de la Generalitat. El sever ajust pressupostari va comptar, a més, amb l’exhibició pública de Vox, que després de pactar retallades amb el Consell va celebrar que vol “asfixiar [l’AVL] fins a la desaparició”. L’assumpte ha tocat una fibra sensible en la Diputació. Allí, tant Ens Uneix com el PP de Vicent Mompó mantenen com a línia roja la defensa del valencià i el suport a l’AVL, més enllà de debats sobre el model lingüístic. L’equip de govern al complet està d’acord en este “rescat”, encara que és Ens Uneix qui ha pilotat les converses en un tema que genera contradiccions amb el Consell de Mazón.
Una rebaixa del 25 % del pressupost
De manera global, el pressupost s’ha reduït un 25 %, al passar dels 3,9 milions en 2024 als 2,9 milions d’este exercici. D’eixa quantia, 2,1 milions van directes a les retribucions del cos funcionarial de l’entitat, la qual cosa deixa a penes 815.000 euros per a tota la resta.
I en este tota la resta està l’essència de l’Acadèmia, les iniciatives que la institució normativa impulsa per a prestigiar la llengua pròpia i fomentar-ne l’ús social. En estos mesos, des de l’aprovació dels pressupostos per a 2025, la institució que presidix Verònica Cantó ja s’ha vist obligada a aplicar la tisora. Fa unes setmanes es va desconvocar “per causes pressupostàries” el Premi Carme Miquel que reconeix propostes de foment de l’ús del valencià en centres escolars. Es tracta d’un premi que es va instaurar en 2019 per a retre homenatge a l’acadèmica, escriptora i mestra que dona nom al guardó, morta eixe mateix any, després de tota una vida dedicada a l’ensenyança i la defensa de la igualtat i el valencià.
A més, l’asfíxia als comptes de la institució s’estan notant ja en el seu funcionament. En el ple del 6 de juny es van aprovar els canvis forçosos sobre els comptes de la institució, que s’han vist materialitzats, sobretot, en la partida de gastos corrents, d’on ixen els fons amb els quals funciona l’ens. Este capítol s’ha vist reduït en un 94 %, al passar de 897.370 euros en 2024 a 50.000 euros per a 2025. D’este epígraf és d’on ixen tots els pagaments tant dels acadèmics com de les activitats que celebra l’AVL al llarg de l’any. L’assistència a plens dels acadèmics, per exemple, s’ha reduït de 300 a 150 euros. També s’ha retallat l’import de les juntes i comissions.
Primera reunió, en abril
Per a entendre este acord cal remuntar-se a principis d’abril, quan, després de conéixer-se el projecte de pressupostos de la Generalitat per a 2025, la Diputació de València, en particular Ens Uneix, es va brindar a intercedir per a, amb recursos propis, compensar en part la destralada de PP i Vox als comptes de la institució.
Així, després d’una primera reunió entre la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, i la presidenta de l’AVL, es va constatar que, més que una “subvenció” a una entitat estatutària, la via podria ser este reforç a l’activitat orientada al foment i l’ús del valencià. Des d’Ontinyent, a on té la seua base Ens Uneix i han convertit la llengua en senya d’identitat política, lamenten que “dirigents que només parlen en castellà pretenguen decidir sobre el valencià”.
Este moviment de la Diputació, a més, arriba en un context en què les retallades a l’AVL han mobilitzat una part important de la cultura valenciana. Centenars d’escriptors i intel·lectuals valencians han firmat un manifest en defensa de l’Acadèmia, alertant de l’impacte de l’ajust en el sector literari.
En eixe context, el sector de la literatura es veu afectat per les retallades, atés que bona part de la difusió sobre la seua obra la du a terme l’AVL. Com eixes activitats, estan amenaçats també els convenis amb ajuntaments valencians per a la promoció de la llengua, els de les universitats per a coeditar obres clàssiques i traduir-les al valencià o les activitats entorn d’autors contemporanis que escriuen en la llengua pròpia, com els homenatges a Enric Sòria, Ferran Torrent, Rodolf Sirera o Jaume Pérez Montaner.
