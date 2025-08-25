On estan i què són les covetes de Sant Joan de València
La vintena de xicotetes botigues-taller del segle XVIII encara la seua rehabilitació després d’anys d’abandó
H. García
Les covetes de Sant Joan és el nom amb el qual es coneix popularment el conjunt de xicotets locals comercials adossats a l’absis de l’església dels Sants Joans, que fa anys que romanen tancades i sense ús i que ara es rehabilitaran per a recuperar-les com a mercat artesanal. En el context de la reforma barroca de la parròquia dels Sants Joans de València, es construïxen, al començament del segle XVIII, uns xicotets locals comercials sota l’àmplia terrassa de la façana posterior del temple, aprofitant el desnivell del terreny. Les conegudes com a covetes són dènou xicotetes botigues-taller construïdes que es van convertir en llocs fixos d’un mercat situat en este espai, almenys, des de la conquesta cristiana de la ciutat. A l’interior s’accedia mitjançant uns escalons, que feien també la funció de taulell per a la clientela.
Encara que fa dècades que no s’usen, mantenen el seu encant original amb sostres voltats i sòls de fang, encara que també acumulen anys de deterioració i falta de manteniment.
Les covetes de Sant Joan són bé d’interés cultural al ser part integrant del monument de la parròquia dels Sants Joans, que forma part del triangle d’or del patrimoni del Cap i Casal juntament amb la Llotja (Patrimoni de la Humanitat) i el Mercat Central, d’estil modernista, com explica la historiadora de l’art Virginia Zanón en la seua investigació sobre el conjunt denominada “La construcció d’uns singulars comerços en la València del XVIII: les covetes de Sant Joan”, de la qual es fa ressò la plataforma Recuperem les Covetes, que aglutina la majoria de propietaris dels locals que impulsa la seua restauració com a mercat d’artesania.
A qui pertanyen?
Les covetes són propietats privades independents. En 2019, diversos dels seus propietaris van crear l’associació Recuperem les Covetes per a poder actuar així com a conjunt i recuperar la dignitat patrimonial d’este lloc, memòria i part de la història del Cap i Casal, perquè els ciutadans puguen gaudir-ne, al mateix temps que es fomenta el respecte i l’interés social en la seua conservació.
Com es recuperaran?
El projecte implica la rehabilitació estructural i la reactivació comercial de les covetes, però sempre des del respecte al caràcter artesanal i cultural d’este històric punt neuràlgic de la ciutat. Una línia que, de fet, ja marca l’actual Pla especial de protecció redactat per l’Ajuntament per a Ciutat Vella, a on “es permet l’ús comercial vinculat al comerç de productes de la ceràmica, tèxtils, brodats, boixets, passamaneria, locals o negocis dedicats a la venda d’elements associats amb la cultura en general, llibres, fotografies, mobles i objectes antics, obres d’art, joieries, argenteries, tallers de disseny o d’artesans/anes i similars”.
Quan es rehabilitaran?
Són moltes les dificultats burocràtiques que s’han hagut de superar. En 2022, el Projecte de restauració de la façana de les covetes de Sant Joan va ser aprovat per la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana. L’Ajuntament de València ha activat ja el procés d’expropiació de les covetes, els propietaris de les quals s’han desmarcat de la rehabilitació del conjunt.
