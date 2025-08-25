El PSPV demana la compareixença de Mazón i Valderrama per la falta de gestió en els incendis d’este estiu
Els socialistes al·leguen que el Consell no reforça el sistema d’emergències, que compta amb pocs mitjans i amb menys personal del que establixen els protocols
La portaveu adjunta del PSPV-PSOE en les Corts, María José Salvador, ha anunciat que els socialistes demanaran la compareixença del president de la Generalitat, Carlos Mazón, i del conseller d’Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, en Diputació Permanent, davant dels incendis que s’han produït a la Comunitat Valenciana este estiu. “S’ha evidenciat la falta de mitjans. El 70 % de les unitats de bombers estan incompletes, amb menys personal que el que establixen els protocols”, ha denunciat Salvador.
En eixe sentit, la dirigent socialista ha lamentat que Mazón “continue amb eixa actitud victimista també en el cas dels incendis per a utilitzar-los com a ariet contra el Govern d’Espanya, no aporte més recursos i seguisca sense enfortir el sistema valencià d’emergències”.
La portaveu adjunta en les Corts ha criticat que els valencians i les valencianes “seguim amb un govern negacionista del canvi climàtic, que nega el calfament global i l’Agenda 2030 i que no creu en les polítiques de proteccionisme ambiental”.
