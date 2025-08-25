Trànsit
Tallada per complet l’A-7 a Picassent després de bolcar un camió
S’han habilitat itineraris alternatius per la V-30 i la pista de Silla
València
La bolcada d’un camió en l’A-7 ha obligat a tallar per complet la via a l’altura de Picassent i en sentit cap a Castelló, segons ha avisat la Direcció General de Trànsit (DGT).
L’accident, del qual es desconeix si ha ocasionat danys personals, ha ocorregut en el quilòmetre 350 i s’han hagut d’habilitar itineraris alternatius per la V-31, més coneguda com a pista de Silla, i la V-30.
Cap a les dos i mitja de la vesprada, el sinistre provocava ja més de tres quilòmetres d’embossament en els dos sentit de l’A-7, sempre segons la informació facilitada per la DGT.
