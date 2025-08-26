Abandó en el Jardí del Túria: jocs infantils tancats i arbratge i llacs en mal estat
El PSPV acusa Vox i el PP de la degradació del gran pulmó verd de la ciutat
H. García
El Jardí del Túria, el refugi climàtic per excel·lència de València, presenta, estos últims dies del mes agost, una imatge més degradada que de costum, amb jocs infantils sense reparar i tancats, arbres secs o afectats per plagues, espais coberts de fullaraca sense agranar i males herbes que creixen entre les juntes dels carreus dels ponts històrics. Del mal estat de la infraestructura verda més gran de la ciutat, gestionada per l’Organisme Municipal de Parcs i Jardins, dependent, al seu torn, de la Regidoria de Parcs i Jardins que controla Vox, no es deslliuren ni els estanys de la Ciutat de les Arts, a on l’aigua s’ha posat verda per efecte de la intensa calor i la falta de renovació de l’aigua.
La regidora socialista Nuria Llopis ha cridat este dimarts l’atenció sobre el mal estat del jardí més emblemàtic de la ciutat. La regidora ha comprovat l’existència d’oms de Sibèria, xiprers dels pantans, moreres o ficus benjamina infectats per patògens que, a més, poden propagar-se a més exemplars al llarg del llit, però també fora d’este. De fet, ha recordat que la seua formació ja va denunciar que els pins de la plaça Germans Bécquer, a Orriols, estaven infectats per un bacteri que seca les branques.
A més de l’estat de salut dels arbres, ha denunciat també el mal estat de moltes instal·lacions com ara fonts o diverses de les escultures que es troben davall del Sant Pius V, que mostren signes greus d’oxidació. Com a exemple, ha explicat que en el monument El principi de la fi del càncer d’úter, compost per 16 columnes de cinc metres d’altura, ja no poden llegir-se molts dels 25.600 noms que el componien.
Zones de jocs tancades
Llopis advertix que hi ha diverses zones de jocs infantils que seguixen tancades sense que es veja cap avanç en la seua remodelació, amb l’agreujant, segons el parer de la regidora socialista, que estan a punt d’acabar les vacacions i la tornada a escola també suposa el retorn de les famílies als jardins urbans perquè les xiquetes i els xiquets juguen. No obstant això, ha assenyalat que “es trobaran que els parcs del Jardí del Túria continuen tancats”.
La regidora del Grup Municipal Socialista Nuria Llopis ha denunciat que “les plagues en l’arbratge i la degradació d’instal·lacions i mobiliari avancen en el Jardí del Túria sense que PP i Vox prenguen mesures per a evitar-ho”. “L’única cosa que hem escoltat al bipartit de dretes sobre el llit del riu és que anaven a construir nous estanys antipobres per a evitar que persones sense sostre s’instal·laren baix dels ponts”, ha recordat Llopis.
