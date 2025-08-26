Benifaió deixa en mans del Consell la decisió sobre les plaques franquistes del cementeri
L’Ajuntament de Benifaió ha traslladat a la Conselleria de Justícia el futur sobre les plaques instal·lades en el cementeri municipal, que, amb el lema “Caídos por Dios y por España”, inclouen un llistat amb el nom d’algunes persones que van morir durant la Guerra Civil, entre les quals destaca amb una lletra més gran el nom de José Antonio Primo de Rivera. Les peces, com ja va informar este diari, van ser retirades fa poc més de dos anys de la plaça del Progrés de la localitat amb motiu d’unes obres de remodelació i posteriorment es van reubicar en el cementeri del municipi seguint les directrius de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.
La nova ubicació d’estes plaques ha provocat, des del primer moment, un gran malestar entre els membres de l’Associació de Familiars de Víctimes del Franquisme, que ha sol·licitat en diverses ocasions la seua retirada. Davant d’esta petició, el consistori ha assenyalat que acataran la decisió del Consell o de la Fiscalia. “Nosaltres complim la llei i, per tant, complirem el que ens diga una resolució judicial o la Conselleria”, explica el tinent d’alcalde, Xavier Martínez, a Levante-EMV. Lamenta que el trasllat d’estes planxes, que es trobaven en un magatzem municipal, s’hagen convertit en un debat entre la ciutadania.
Martínez insistix que el consistori va complir la llei al col·locar les plaques en el cementeri amb motiu d’unes obres d’ampliació d’este espai, ja que “la norma establix que el criteri general és la seua retirada i trasllat al cementeri, eliminant qualsevol element d’exaltació”. No obstant això, les associacions de memòria històrica insistixen que les plaques vulneren la legislació estatal. “La decisió no es pren després d’un debat social o d’un grup, sinó que acatarem el que ens diga el Consell o la Fiscalia”, recalca el regidor. El consistori, governat pel PSPV amb majoria absoluta, no descarta alterar l’orde dels noms que apareixen en el llistat o reubicar-lo. “Si cal reubicar-lo o canviar algun nom, ho farem”, afirma.
“Iniciativa desafortunada”
L’associació de víctimes del franquisme reitera que el trasllat al cementeri va ser “una iniciativa molt desafortunada”. Per això, exigixen al consistori que canvie la ubicació d’estes plaques. “No complix la llei, perquè es tracta d’un monument franquista. No es tracta de cap homenatge a Benifaió ni als seus veïns, perquè apareix en gran el nom de Primo de Rivera”, explica Matías Alonso, president del Grup Recuperació de la Memòria Històrica a la Comunitat Valenciana.
Encara que algunes associacions han amenaçat el consistori d’acudir a la Fiscalia, Alonso advoca pel diàleg. “Volem asseure’ns a parlar amb ells i explicar-los la situació, perquè estes plaques no poden estar en un lloc públic”, insistix l’expert.
A pesar que no descarten acudir a la via judicial, reconeixen que este seria l’últim pas. “El diàleg és la via més ràpida i sempre apostarem per això; no podem anar en contra d’un govern d’esquerres”, explica.
Des que es va anunciar la retirada d’este monument als “caiguts”, el Govern de Benifaió s’ha enfrontat a nombroses crítiques. De fet, l’associació Abogados Cristianos va denunciar el consistori, ja que al·legava que la retirada “constituïx un atac directe a la llibertat”. No obstant això, el jutge va desestimar “íntegrament” este recurs, ja que “la retirada del monument s’emmarca en la Llei de memòria democràtica i la Llei de memòria històrica”. Ara, el consistori espera la proposta de la Conselleria o la Fiscalia per a conéixer el futur de les plaques.
