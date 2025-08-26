La Fe consolida una teràpia per a evitar complicacions en pacients d’alt risc quirúrgic sotmeses a cesàries
El mecanisme s’utilitza en cirurgies ginecològiques oncològiques i busca previndre infeccions, afavorix l’autonomia i ajuda a acurtar estades hospitalàries
Levante-EMV
L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha consolidat la teràpia de pressió negativa (TPN) per a previndre complicacions en cirurgies ginecològiques oncològiques i l’està introduint en pacients d’alt risc sotmeses a cesàries. Des de la seua implementació, esta teràpia s’ha utilitzat en quasi 100 dones en ginecologia oncològica i en unes 150 pacients de cesàries d’alt risc.
El sistema, que es va introduir tant en cesàries com en ginecologia oncològica fa dos anys, consistix en un apòsit especial connectat a una bomba de buit portàtil que aplica pressió negativa sobre la ferida quirúrgica tancada fins a la seua cicatrització. És un dispositiu d’un sol ús que la pacient porta durant aproximadament una setmana, subjecte a un cinturó o a la roba per a facilitar la mobilitat.
En ginecologia oncològica, s’utilitzava inicialment només per al maneig de ferides complicades, i, a mesura que els estudis van demostrar la seua eficiència i eficàcia com a mesura preventiva, el seu ús es va ampliar a pacients d’alt risc.
Hui dia, la TPN està indicada per a pacients amb factors de risc que poden derivar en complicacions de la ferida: persones amb obesitat, diabetis mal controlada, amb ferides o cesàries prèvies, o sotmeses a tractaments de quimioteràpia amb antelació.
Principals avantatges
Segons ha explicat el cap de la Secció de Ginecologia Oncològica de La Fe, Santiago Domingo, “el principal avantatge és que busca minimitzar les complicacions en la ferida quirúrgica a nivell superficial, profund i complex com els seromes o l’acumulació de sèrum, i, de manera indirecta, hèrnies i afectacions viscerals, que impacten negativament en la pacient, prolonguen la duració de les estades hospitalàries i comporten majors taxes de reingrés hospitalari i més dificultats en el maneig ambulatori”.
En obstetrícia, la teràpia de pressió negativa s’està introduint en cesàries que presenten factors d’alt risc, majoritàriament en dones amb un índex de massa corporal superior a 35 o diabetis insulinitzada amb control deficient.
El principal avantatge d’esta teràpia profilàctica o preventiva, segons han coincidit a assenyalar els tocoginecòlegs de La Fe Ferran Sanz i Amparo Carrasco, és la seua eficàcia en la reducció del risc de complicacions, especialment infeccions, en pacients considerades d’alt risc.
El gerent de l’Agrupació Sanitària Interdepartamental València Sud i de La Fe, José Luis Poveda, ha afegit que la implementació de la teràpia de pressió negativa “representa un avanç significatiu en l’atenció sanitària que oferim a les dones amb factors de risc elevat en les seues intervencions”. “La TPN millora considerablement la seua recuperació postoperatòria, reduïx les complicacions i, conseqüentment, acurta l’estada hospitalària, la qual cosa suposa un benefici directe per a les pacients, però també una optimització dels recursos sanitaris”, ha conclòs.
