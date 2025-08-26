Immigració

El Govern aprova el repartiment ordinari de menors migrants entre comunitats autònomes

Arxiu - El ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la ministra portaveu, Pilar Alegría, durant una roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres, el 8 de juliol de 2025, a Madrid (Espanya)

Arxiu - El ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la ministra portaveu, Pilar Alegría, durant una roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres, el 8 de juliol de 2025, a Madrid (Espanya) / Alberto Ortega - Europa Press - Arxiu

May Mariño

El Consell de Ministres ha aprovat, este dimarts, el reial decret per a la capacitat ordinària del sistema de protecció i tutela de menors no acompanyats de les comunitats autònomes que marcara el repartiment dels menors arribats a les costes espanyoles.

Segons ha informat la ministra portaveu, Pilar Alegría, en la roda de premsa posterior a la primera reunió del gabinet de Pedro Sánchez després de la parada estival, es tracta “d’un pas importantíssim per a garantir els drets de la infància migrant”. “Estem parlant de xiquets i xiquetes que arriben a soles al nostre país i als quals tenim l’obligació de donar-los un acolliment digne, solidari i, si em permeten, també humanitari”, ha afirmat Alegría.

