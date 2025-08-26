Immigració
El Govern aprova el repartiment ordinari de menors migrants entre comunitats autònomes
El Consell de Ministres ha aprovat, este dimarts, el reial decret per a la capacitat ordinària del sistema de protecció i tutela de menors no acompanyats de les comunitats autònomes que marcara el repartiment dels menors arribats a les costes espanyoles.
Segons ha informat la ministra portaveu, Pilar Alegría, en la roda de premsa posterior a la primera reunió del gabinet de Pedro Sánchez després de la parada estival, es tracta “d’un pas importantíssim per a garantir els drets de la infància migrant”. “Estem parlant de xiquets i xiquetes que arriben a soles al nostre país i als quals tenim l’obligació de donar-los un acolliment digne, solidari i, si em permeten, també humanitari”, ha afirmat Alegría.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Botifarra triomfa a Alfara del Patriarca
- Més de 300 escriptors valencians ixen en defensa de l’AVL
- Jorge Rodríguez corteja Mónica Oltra per a ser candidata dels municipalistes a l’alcaldia
- L’últim dia d’onada de calor deixa 27 conats i un incendi actiu a la C. Valenciana
- Commoció a Llutxent per la mort d’un jove del poble en un accident laboral a Pinet
- Alarma al Vedat de Torrent per un incendi
- Aemet anuncia pluges i graníssol en bona part de la Comunitat Valenciana este cap de setmana
- La nit més sufocant a València: el mercuri s’ha quedat per damunt dels 30 graus