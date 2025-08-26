Les obres d’emergència després de la dana en el canal Xúquer-Túria entren en la fase final

En l’encreuament amb el barranc de Poio s’estan instal·lant els tubs del bypass i es treballa en la terminació de l’arqueta d’entrada

Obres en l’aqüeducte del canal Xúquer Túria en el barranc de l’Horteta

Obres en l’aqüeducte del canal Xúquer Túria en el barranc de l’Horteta / CHX

Redacción Levante-EMV

Efe

València

Les obres d’emergència que executa la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) en el canal Xúquer-Túria, per a reparar els danys provocats per la dana del 29 d’octubre, han entrat en la fase final i es preveu que concloguen durant el primer trimestre de 2026.

L’actuació compta amb un pressupost de 30 milions d’euros i té com a objectiu garantir l’operativitat del canal davant de futurs episodis de pluges intenses, segons ha informat en un comunicat la CHX.

Acueducto Canal Júcar Turia en en barranco del Poyo.

Aqüeducte canal Xúquer Túria en el barranc de Poio / CHX

L’aqüeducte sobre el riu Magre ja ha sigut totalment reparat i estabilitzat, incloent-hi la restitució dels vials d’accés.

En l’encreuament amb el barranc de l’Horteta ja està en funcionament el bypass subterrani definitiu, la qual cosa ha permés iniciar la fonamentació dels puntals que suportaran el nou aqüeducte de formigó.

En l’encreuament amb el barranc de Poio s’han començat a instal·lar els tubs del bypass soterrat i es treballa en l’execució de l’arqueta d’entrada. S’estima que esta fase estiga finalitzada a mitjan octubre, moment en el qual començarà la instal·lació dels puntals de subjecció de l’aqüeducte nou.

Els treballs se centren a restituir les infraestructures danyades mitjançant solucions estructurals definitives que inclouen bypass per gravetat i millores en els punts de desguàs, amb la finalitat de reforçar la resiliència del canal davant de noves avingudes.

El canal Xúquer-Túria és una infraestructura clau en el sistema de proveïment d’aigua potable a València i la seua àrea metropolitana, segons les mateixes fonts.

