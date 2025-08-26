“Memòria de Benifairó de les Valls” prendrà els carrers del municipi
La tradicional exposició de festes abandona les vitrines i galeries i tindrà lloc en els balcons del veïnat
Lucas Galíndez
Fidel al costum, Benifairó de les Valls inicia les seues festes amb les habituals trobades culturals. No obstant això, la tradicional exposició sobre la història del municipi, “Memòria de Benifairó de les Valls”, trenca enguany amb el format habitual. Del dia 1 al 14 de setembre, dins de la programació cultural de festes, tot aquell que passege pels carrers de Benifairó de les Valls tindrà l’oportunitat de gaudir de 12 lones amb fotos antigues del municipi penjades en els balcons del veïnat, una nova fórmula mitjançant la qual l’Ajuntament busca traure als carrers la història, el patrimoni i les tradicions de la localitat.
“Des de l’Ajuntament, animem tota la ciutadania a passejar pels carrers del nostre poble en estos dies de festes i a gaudir d’esta exposició que ens mostra la història del poble a través de la fotografia i la memòria de les persones grans que han viscut a Benifairó”, declarava Adela Alba, regidora del departament encarregat de dur a terme esta iniciativa.
Història a un clic
A més, des de l’àrea encarregada d’este projecte, han explicat que cada fotografia vindrà acompanyada per dos codis QR. Segons indiquen, el primer d’estos enllaça de manera directa amb una web en la qual, a més d’una descripció del poble, hi haurà relats i testimoniatges dels veïns sobre el poble que els ha vist créixer. El segon enllaç redirigirà els usuaris a l’itinerari i la localització de cada una de les fotografies distribuïdes per les diferents façanes del poble.
A través d’esta iniciativa, Benifairó busca donar a conéixer la història i l’evolució del municipi, la seua cultura popular, els seus costums i tradicions, així com tota aquella informació relacionada amb el patrimoni de la població localitzada en la mancomunitat de les Valls.
Mitjançant les regidories de Cultura i Participació Ciutadana, el consistori ha volgut innovar i donar color als carrers locals buscant traslladar la tradicional exposició de festes fora de la seua localització habitual, per a fer-la més accessible a benifairencs i benifairenques, així com a tots aquells que visiten la localitat durant el període de celebració de les seues festes.
