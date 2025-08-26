El PSPV-PSOE critica que el Consell “tanque per vacacions” les oficines de denúncia i assistència a les víctimes de violència masclista
La portaveu socialista de Justícia en les Corts, Alicia Andújar, assenyala “la hipocresia i el cinisme” de la Generalitat a l’anunciar “la seua voluntat de renovar el Pacte contra la Violència de Gènere”, mentres “desmantellen” este recurs per a les víctimes
Levante-EMV
La portaveu socialista de Justícia en les Corts, Alicia Andújar, ha criticat “la hipocresia i el cinisme” del Consell de Carlos Mazón després que anunciaren “la seua voluntat de renovar el Pacte contra la Violència de Gènere mentres desmantellen les oficines de denúncia i assistència a les víctimes”.
Andújar ha lamentat que la consellera de Justícia, Nuria Martínez, “haja seguit els passos de l’exconsellera negacionista de la violència de gènere, Elisa Núñez, i assumisca com a pròpies les polítiques negacionistes que desprotegixen les dones, desmantellant les oficines de denúncia”: “Estes oficines es van posar en marxa per a prestar assistència integral a les víctimes de violència de gènere els 365 dies de l’any, i, des del mes de juliol, han romàs tancades els caps de setmana”, ha assegurat Andújar.
En eixe sentit, la dirigent socialista ha criticat que el Consell de Mazón “tanque per vacacions les oficines de denúncia”, ja que “la lluita contra la violència de gènere no coneix de vacacions, ni de festius, ni de retallades pressupostàries, només coneix de redoblar esforços i acompanyar les dones en tot moment per a ajudar-les i protegir-les”.
