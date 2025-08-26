Riquesa
Quasi 28.000 valencians acumulen la mitat del PIB de la C. Valenciana
Les grans fortunes beneficiàries de l’última rebaixa del Consell, el 0,5 % dels valencians, sumen 76.270 milions de patrimoni
Els 14.400 “milionaris” de la C. Valenciana s’estalviaran 3.500 euros de mitjana amb la rebaixa de l’impost de patrimoni de 61 milions
La Comunitat Valenciana té 27.714 habitants amb més de mig milió d’euros de patrimoni net a efectes tributaris, és a dir, sense comptar la vivenda habitual i tots els béns exempts, com l’empresa familiar, el despatx professional o qualsevol propietat vinculada a una activitat econòmica.
I estos, en total, incloent també els béns exempts, acumulen una riquesa de 76.270 milions d’euros. És a dir, que el 0,5 % de la població posseïx una riquesa que equival a més de la mitat del producte interior brut de l’autonomia, que ja se situa en 139.000 milions.
Són les dades, en freda estadística, que radiografien qui paga l’impost de patrimoni a la C. Valenciana. És sobre este xicotet percentatge de la població, el 0,5 % de grans contribuents, sobre el que opera l’última rebaixa del Consell, que, amb el suport de Vox, els estalviarà 61 milions d’euros en impostos a partir de 2026, segons denunciava el PSPV fa uns dies.
Estes dades sobre el patrimoni global dels valencians que paguen l’impost de patrimoni procedixen d’una resposta oficial de la Conselleria d’Hisenda a una sol·licitud de documentació que va fer el Grup Socialista de les Corts.
13.300 contribuents ja no pagaran l’impost
D’eixos 27.700 rics, els que acumulen un patrimoni entre 500.000 euros i un milió d’euros es deslliuraran gràcies a la nova rebaixa fiscal de l’actual Consell als grans contribuents. Segons la informació de la Conselleria d’Hisenda, amb el canvi legal es deslliuraran d’este tribut 13.300 contribuents. Amb les dades de l’últim exercici, estos contribuents s’estalviaran més de deu milions d’euros en total.
La resta d’este “estalvi fiscal”, uns 50 milions d’euros, recaurà sobre els que tenen més d’un milió d’euros. És un 85 % de la rebaixa. Els “milionaris” continuaran pagant l’impost (són uns 14.400 grans contribuents), però la seua quota mitjana es reduirà un 27 %, sempre com a mitjana. Passaria de 12.932 euros a 9.436 euros. Són uns 3.500 euros menys. Això sí, es tracta d’una mitjana, perquè hi ha diferents trams per a determinar este tribut.
A la Comunitat Valenciana, per exemple, hi ha 22 persones amb un patrimoni superior als 30 milions d’euros. D’ells, 12 tenen més de 50 milions i sumen 2.597 milions. També hi ha 1.815 ciutadans entre tres i deu milions d’euros de patrimoni, que sumen quasi 16.700 milions d’euros. El major nombre de contribuents es dona entre el milió i els tres milions. Acumulen 32.000 milions d’euros. En estes quantitats s’inclou tot: des de les seues propietats fins al valor de la seua vivenda habitual, els seus béns vinculats a activitats professionals o accions en empreses que queden fora del tribut.
PSPV: “Regressiva i insolidària”
Des del PSPV s’ha denunciat esta rebaixa a l’impost de patrimoni com una mesura “regressiva i insolidària”, segons el portaveu adjunt, Toni Gaspar. La recaptació total descendirà un 31 %. A través d’este impost, les arques públiques han arreplegat, en els últims anys, més de 200 milions d’euros. Després d’una primera rebaixa d’este Consell, es va quedar en 196 milions. Ara, la previsió és que la recaptació es quede en uns 135 milions. La política fiscal de Mazón “suposarà que els rics paguen menys, i, en canvi, a les famílies treballadores els resultarà cada vegada més difícil accedir a uns servicis públics retallats i arribar a fi de mes”, assenyalen els socialistes.
“L’única cosa que el senyor Mazón no retalla, com hem vist en l’últim pressupost de la Generalitat, és en la baixada d’impostos als que més tenen”, censura el portaveu adjunt del PSPV en les Corts, que expressava que “el 0,5 % de valencians, que són els que més tenen, pagaran menys impostos, mentres el 99,5 % restant de valencians patiran les retallades per esta baixada d’impostos”.
