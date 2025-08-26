Quasi 760.000 vivendes valencianes no tenen un ús habitual o estan buides
La mitat dels immobles correspon a primeres residències, un 13 % són de lloguer i el 33 % estan a disposició
Amb la vivenda convertida en el gran problema social pels preus elevats i l’escassetat d’oferta, resulta que una de cada tres residències de la Comunitat Valenciana formen part del grup que l’Agència Tributària considera “a disposició”, és a dir que no tenen un ús habitual o estan buides. Les últimes dades del Ministeri d’Hisenda corresponen a 2023 i mostren que en l’autonomia hi havia, en eixe any, 2,29 milions de vivendes amb valor cadastral. D’estes, 1,23 milions, és a dir, el 53,55 % corresponien a les vivendes habituals. Un 13,41 %, equivalent a 308.257 immobles, estaven arrendades, mentres que el 33,04 % restant eren les que estaven a disposició. Ni més ni menys que 759.659 pisos i cases.
Una vivenda es considera buida o a disposició quan no es troba habitada de manera contínua ni temporal pel propietari o qualsevol altra persona amb dret a això (com a inquilins). A més, la propietat ha d’estar en condicions de ser habitada immediatament o estar destinada per a l’ús del propietari o la seua família en qualsevol moment, sense restriccions d’accés o ús.
Variació
Les dades del fisc mostren una variació significativa en la comparació entre la Comunitat Valenciana i el conjunt d’Espanya, atés que en esta última és inferior el percentatge de vivendes “a disposició”, una tendència que en part està condicionada pel fet que l’autonomia és una de les destinacions del país, singularment la província d’Alacant, a on més abunden les segones residències. En concret, el conjunt del país té 4,79 milions de pisos i cases d’estes característiques, la qual cosa equival a un 26,91 % del total, quasi set punts menys que l’autonomia.
Dit això, també és cert que les comunitats autònomes que tenen uns percentatges de vivendes a disposició més elevat són les que acostumen a estar en la zona baixa dels escalafons de prosperitat. És el cas, en primer lloc, de Castella i Lleó, que té la dada més alta del país, amb un 38,32 %, seguida de Castella-la Manxa, amb un 38,26 %. Els dos territoris són els més extensos d’Espanya, al costat d’Andalusia, i disposen de nombrosos pobles pertanyents a l’Espanya buidada, a on tornen a l’estiu moltes persones amb cases en eixes localitats a passar les vacacions. Per damunt de la Comunitat Valenciana també figuren Extremadura (37,72 %) i Múrcia (33,53 %).
Menor percentatge
El contrast es produïx en l’altre costat de la balança, perquè les dos autonomies amb uns menors percentatges de cases buides o sense ús habitual són Madrid (11,51 %) i Catalunya (19,71 %), dos dels territoris amb més poder adquisitiu d’Espanya. En els dos casos, el nombre de vivendes és inferior al de la Comunitat Valenciana. La primera en té 275.772, i la segona, 552.299, malgrat que també té un gran component de segones residències i de turisme. En nombre, només Andalusia, amb 925.525, té més vivendes d’esta classe que la Comunitat, encara que el seu percentatge sobre el total és del 28,89 %.
Dit això, també cal mencionar que el valor mitjà cadastral de les vivendes a disposició a la Comunitat Valenciana és de 45.276 euros, per davall dels 48.777 de la mitjana nacional i a una distància sideral dels 92.655 euros de Madrid. Clar que a Extremadura es queda en poc més de 30.000 euros.
Lloguer
D’altra banda, igual que succeïx amb la resta d’autonomies que tenen molts pisos i cases sense ús o buides, el percentatge de vivendes que estan dedicades al lloguer és baix a la Comunitat Valenciana. D’un 13 %, com ha quedat dit. Extremadura, amb un 7 %, és el territori amb la dada més baixa, mentres que els que tenen un nombre més gran són Balears, amb un 23 %, i Canàries i Madrid, amb un 21 %. En el conjunt d’Espanya hi ha 2,71 milions d’esta modalitat de vivendes, equivalents a un 15,2 %.
Finalment, el 53,33 % que suposen les residències habituals en l’autonomia està més de quatre punts per davall del 57,99 % de la mitjana espanyola. Així mateix, és el quart percentatge més reduït de totes les regions, només per darrere de Castella i Lleó (51,59), Castella-la Manxa (52,50) i Balears (52,67). A Espanya hi ha 10,3 milions de vivendes habituals, de les quals 1,9 estan a Andalusia, 1,67 a Catalunya, 1,61 a Madrid i 1,23 a la Comunitat Valenciana.
