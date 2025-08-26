Altes temperatures
La ressaca de l’onada de calor deixa 103 morts a la C. Valenciana en la setmana més mortífera de la dècada
L’estiu acumula un excés de mortalitat per calor de 368 persones
Els estralls de la setmana de calor extrema s’allargaran encara una setmana més
L’onada de calor de mitjan agost, amb huit dies de temperatures extremes, deixa la setmana més mortífera de la dècada per morts atribuïbles a la calor. En els últims set dies, les estadístiques del Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària per totes les causes (MoMo) de l’Institut de Salut Carlos III arrepleguen un total de 103 persones que van morir per estrés tèrmic acumulat a la Comunitat Valenciana. Per a trobar una dada tan tràgica, caldria remuntar-se a la segona setmana d’agost de l’any 2022, quan la xifra va ser de 89 persones.
La mortalitat atribuïble a les altes temperatures ha tingut una progressió ascendent des d’inicis d’agost. De fet, durant els sis primers dies del mes, l’organisme no va registrar cap defunció per esta causa. L’estadística va començar a disparar-se durant el primer pic de l’onada de calor, al voltant de l’11 d’agost, quan la dada va créixer fins als set morts diaris. El gran salt es va produir a partir del 17 d’agost, el dia més càlid de l’any en l’autonomia. Des de llavors, els decessos han superat els 15 diaris. En total, de l’inici del mes d’agost ençà han mort 181 persones.
Així, la xifra del mes actual suposa quasi la mitat de tots els casos de la temporada estival (368) i el tercer mes d’agost més mortífer des que MoMo té registres sobre la mortalitat per defectes tèrmics. En este sentit, només està per darrere dels registres de 2023 i de 2022, amb 199 i 188 morts respectivament. No obstant això, esta xifra podria superar-se durant els pocs dies d’agost que queden i situar-se com el més negre.
El primer pic de mortalitat de l’estiu es va produir a principis del mes de juliol, després de la primera onada de calor de l’estació; eixa va ser la causa, encara que les seues conseqüències es van veure entre dos i tres setmanes després. Cal recordar que juny es va tancar amb una anomalia de 3,6 graus en la seua temperatura mitjana, segons els registres de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), la qual cosa el va convertir en el juny més calorós des que hi ha registres, almenys des de 1951.
L’any amb més morts per calor
L’impacte en la salut de les altes temperatures d’enguany, malgrat els negacionistes del canvi climàtic, és evident, perquè, a més de registrar la setmana amb més mortalitat per calor de la dècada, l’any 2025 s’ha convertit en el que acumula més morts atribuïbles a defectes tèrmics de la dècada, amb un total de 598 casos; i encara resten quatre mesos per a completar l’exercici. Seria el segon any consecutiu en el qual es bat esta estadística, perquè 2024 va concloure amb 516 defuncions per calor, amb un increment del 42 % respecte a l’any anterior, quan la xifra va ser de només 363 persones.
Les altes temperatures s’encruelixen, especialment, amb la població de més edat; són els més vulnerables juntament amb els pacients amb patologies prèvies. Així ho reflectix el MoMo, que arreplega la informació per franges d’edat. A partir dels 85 anys es concentren prop del 60 % de les morts atribuïbles a la calor, amb més incidència entre els hòmens. No obstant això, a partir dels 65 anys és quan més es disparen els morts, amb més del 90 % dels casos.
Fins quan durarà el pic?
L’esperable és que els efectes de l’onada de calor, amb fins a 44 graus de temperatures màximes, s’expandisquen fins tres setmanes després del pic tèrmic, com explicava la metgessa d’Atenció Primària i presidenta de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària (Sovamfic), M. Ángeles Medina. Estes són per estrés tèrmic acumulatiu, a diferència de les morts instantànies produïdes per un colp de calor. Des del principi de l’estiu, la Conselleria de Sanitat ha confirmat tres decessos per este motiu, seguint els estrictes criteris de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), encara que hi ha quatre casos més sospitosos de ser-ho. Els oficials són un home de 52 anys de Castelló, que es va sentir indisposat en el seu lloc de treball; una dona de 53 anys d’Alacant mentres practicava esport en una zona muntanyenca; i un home de 53 anys que havia eixit a caminar a Alacant.
“No tenen una sola causa, és multifactorial —especifica la presidenta de Sovamfic—. Generalment són per estrés tèrmic acumulatiu i per la descompensació que patixen estes persones”. Este procés es referix a una alteració del sistema d’homeòstasi del cos, que regula la temperatura interna de l’organisme i que, en cas d’acumulació d’estrés, no es reajusta i afecta l’operativitat de les funcions vitals. Inicialment, pot afectar “els renyons, la funció cardíaca i la neuronal”, fins que, finalment, es produïx “una fallada multiorgànica”.
