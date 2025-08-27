Orient Pròxim
Almodóvar se suma a la campanya que demana al Govern trencar relacions amb Israel
El cineasta manxec demana al Govern eixa ruptura “en repulsa pel genocidi que (Israel) està duent a terme contra el poble gazià a ulls del món sencer”
EFE
El cineasta Pedro Almodóvar s’ha sumat a la campanya en xarxes socials del col·lectiu Artistes amb Palestina que demana al Govern espanyol trencar relacions “diplomàtiques, comercials i de tota mena” amb Israel.
A través d’un vídeo en el compte de la productora El Deseo en Instagram, Almodóvar demana al Govern eixa ruptura “en repulsa pel genocidi que (Israel) està duent a terme contra el poble gazià a ulls del món sencer”.
També li demana al president del Govern que “tracte de convéncer els aliats europeus per a fer el mateix i que s’unisquen a esta repulsa”.
Artistes com Luis Tosar, Adriana Ugarte, Juan Diego Botto o Miguel Ríos s’han mobilitzat contra el genocidi a Gaza a través d’esta campanya que va començar divendres passat i que convida tots els ciutadans a plantejar les seues preguntes al Govern en relació amb este conflicte.
L’objectiu final és portar eixes preguntes al Congrés dels Diputats en una segona fase.
Marta Nieto, Carlos Bardem, Tristán Ulloa, Sara Sálamo, Ana Wagener o Luis Zahera també han participat en la campanya a la qual s’han sumat, en les últimes hores, Omar Ayuso, Joaquín Reyes, Nerea Barros o Ana Fernández, per tal de demanar mesures contundents davant de les violacions, tortures, assassinats i fam infantil que s’estan perpetrant a Gaza.
