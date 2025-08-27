El Cabanyal reclama accés a la piscina exclusiva per a treballadors del port de València
Les instal·lacions estan enmig del barri, però vetades als veïns, malgrat estar, asseguren, infrautilitzades i “quasi sempre buides”
L’Associació de Veïns del Cabanyal anuncia, de cara a l’inici del curs polític, que reclamarà l’obertura de la piscina amb pistes esportives d’ús privatiu de l’Autoritat Portuària de València (APV) que hi ha en el barri. El poliesportiu de l’APV es troba en el carrer Arquitecte Guastavino, 17, i està envoltat d’un mur que l’aïlla del barri. Les instal·lacions esportives, a les quals els veïns del barri del Cabanyal (a on tenen platja però no una piscina d’estiu) tenen vetat l’accés, es troben en una parcel·la de forma triangular de 15.000 metres quadrats propietat “històrica” de l’Autoritat Portuària de València, situada a esquena d’una de les noves unitats d’execució amb vivendes i un possible hotel del Pla del Cabanyal, el que va ser l’antic PAI de les piscines olímpiques d’Eugenia Viñes.
En la parcel·la, a més del poliesportiu, el port té uns tallers. L’Ajuntament, la legislatura passada, va demanar al port la cessió d’esta parcel·la urbana, que finalment, després de les al·legacions presentades per l’APV, va quedar fora del pla especial. El port va al·legar amb èxit perquè els terrenys quedaren fora del pla especial i es qualificaren com a sòl terciari. Allí projecta un espai d’innovació.
Per al president de l’Associació de Veïns del Cabanyal, Daniel Adell, no es justifica que estos terrenys no s’hagen guanyat encara per a la ciutat i que es mantinga el mur del poliesportiu, que, a més d’estar vetat als veïns, els obliga a fer una marrada considerable per a poder arribar a la platja. “Amb un estiu com el que hem tingut, tòrrid, encara tenim privilegis propis del segle XIX, amb piscines i instal·lacions esportives reservades per a una certa casta portuària”. Asseguren els veïns que les instal·lacions estan infrautilitzades. “Sempre estan buides”, afirma Adell. “El port no és un club privat i reservat, però estes instal·lacions funcionen com a tal malgrat estar enmig del barri, no dins del seu port industrial”, insistix Adell.
“Privilegi intolerable”
Adell anuncia que l’Associació pensa “reivindicar l’ús públic i compartit per a tots els nostres veïns d’estes instal·lacions, un anacronisme i un privilegi intolerable que, a més, és una barrera per a la lliure circulació dels veïns del Canyamelar cap a la platja i la Marina”. Els veïns demanaran al port accés al recinte per a, en primer lloc, conéixer les instal·lacions, el cost de manteniment i les normes d’ús. Ningú ha pogut entrar en este espai fins ara, assegura Adell.
L’Associació plantejarà que la cessió o cogestió del poliesportiu de l’APV es pose sobre la taula en l’inici del curs polític en la comissió port-ciutat en la qual s’aborden qüestions que afecten els dos. Els veïns asseguren que el Pla especial del Cabanyal va ser una oportunitat desaprofitada per a solucionar este anacronisme. “Les administracions públiques han de vetlar per l’interés general i no pel particular”. Les fonts de l’Autoritat Portuària de València consultades en relació amb la reivindicació veïnal no han respost ni en un sentit ni en un altre, al tancament de l’edició, referent a la petició de l’associació veïnal.
Més piscines també privades
Els veïns recorden que en tot el districte marítim no hi ha cap piscina d’estiu. “És cert que tenim la platja, llevat de Natzaret, que la va perdre per l’ampliació sud del port, però no és el mateix que una piscina d’estiu”, apunta Adell. La que hi havia d’ús públic en l’antic balneari de les Arenes, ara hotel de cinc estreles, projectada per Luis Gutiérrez de Soto i Borso di Carminati i restaurada, és d’ús exclusiu per als clients de l’hotel. També l’adjudicatari del club de platja de la Marina de València va construir una piscina d’estiu tipus infinity amb pool bar en sòl portuari desafectat, que, en la pràctica, és una altra piscina privada, a la qual sí que es pot accedir si reserves hamaca en este exclusiu club de platja.
