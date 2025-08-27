Dos de cada cinc valencians vol deixar el seu lloc de treball malgrat no tindre altres ofertes
El salari, seguit de la conciliació i la compaginació de la vida personal i professional, són els principals factors a la Comunitat per a canviar de lloc de treball
El final del mes d’agost s’acosta i, per tant, arriba la tornada al treball després de les vacacions per a bona part de la ciutadania. No obstant això, eixe moment temut per a alguns també s’obri moltes vegades com el moment més procliu per a canviar de lloc de treball. Una via per la qual apostarien, encara que no tingueren altres ofertes sobre la taula, dos de cada cinc habitants de la Comunitat Valenciana en este moment. Esta és una de les conclusions que deixa el VI Informe sobre intenció de canvi d’ocupació, oferit per la plataforma del sector Infojobs, que reflectix, a més, que el 14 % dels treballadors de l’autonomia deixarà el seu lloc de treball l’any que ve.
Esta última és una estadística que, tant en l’àmbit nacional com en el valencià, va en caiguda des de la pandèmia. No en va, si en 2020 fins al 23 % dels professionals d’Espanya va pensar a canviar de treball, en 2021 eixa xifra va baixar fins al 15 %. En 2022, en canvi, va repuntar fins al 17 %, per a acabar caient en 2023 (16 %) i 2024 (15 %). Esta situació, afigen des d’Infojobs, “reflectix una certa estabilitat en la intenció d’abandó”.
Més impacte en les dones
Malgrat estes xifres, el document sí que assenyala la rellevància que cada vegada més població es plantege canviar de lloc de treball sense tindre altres ofertes. Dins de la Comunitat, són el 43 % dels enquestats els que prendrien esta decisió sense comptar amb una altra proposta, un percentatge que —com passa a escala nacional— ha anat augmentant en els últims temps i que té més impacte en les dones (47 % de les treballadores s’ho planteja, enfront del 40 % dels hòmens). Més enllà de gèneres, el 8,5 % afirma no estar preocupat si no l’encadena amb una altra ocupació; el 25 % en buscaria una altra, però de manera selectiva i prenent-se el seu temps; i el 9,5 % ho faria de manera immediata. Per contra, “el 57 % dels valencians manté una actitud conservadora, perquè només es plantejaria un canvi laboral amb una nova oportunitat assegurada”, afirma l’informe.
I este moment és clau. No en va, el període després de l’estiu és una època de bons propòsits. Sense anar més lluny, es torna de vacacions “amb energies renovades i un dels principals canvis és millorar l’ocupació com a manera d’estar millor emocionalment i econòmicament”, destacava a este diari en anys previs el director regional d’Adecco en la regió de llevant, Victor Tatay.
Principals motius
Però, quins són els motius que porten els valencians a voler deixar el seu lloc de treball? Com passa en l’àmbit nacional, el principal factor és el salari. No obstant això, cada vegada perd més terreny en favor d’altres aspectes com “la conciliació i compaginar la vida laboral i personal”, mentres que decau lleugerament l’interés per treballs més motivadors. Segons Infojobs, això s’explica perquè “el desenrotllament personal i l’equilibri entre la vida privada i la professional són aspectes cada vegada més valorats. I cobren encara més rellevància si es té en compte que quasi un de cada quatre professionals afirma que conciliar és cada vegada més difícil, especialment en la franja de 35 a 44 anys, en la qual el desafiament s’intensifica”.
Així, el principal motiu per a canviar d’ocupació —per tant— és el salari, opció que defén el 43 % dels enquestats valencians. A continuació es troba la millora de condicions per a conciliar la vida laboral i familiar (34 %) i, en tercera posició, tindre un treball amb menys estrés i menys càrrega, amb el 28 %. Este últim, això sí, té més pes si es té en compte que nacionalment preocupa només el 21 % dels entrevistats.
