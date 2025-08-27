Turisme
Cullera ja acumula quasi 5.000 vivendes més que persones empadronades
Set de cada deu immobles es destinen a les vacacions, amb 19.800 pisos turístics enfront dels 9.368 d’ús habitual
Sueca i Montserrat també registren un major nombre de segones residències
Cullera compta actualment amb 29.168 vivendes. La xifra en si resulta poc significativa, però la situació canvia si es compara amb el nombre de persones empadronades en la localitat. En altres paraules, esta ciutat turística registra quasi 5.000 immobles més que veïns (prop de 25.000 empadronats, segons les últimes dades publicades pel consistori).
Durant els mesos de juliol i agost, la població es multiplica amb l’arribada de milers de turistes, que s’allotgen en hotels o vivendes turístiques. En este sentit, 19.800 cases de Cullera es destinen a ús vacacional, és a dir, set de cada deu immobles són segones residències. Així s’arreplega en les fitxes socioeconòmiques de la Comunitat Valenciana de 2025 elaborades pel Consell General d’Economistes amb dades de l’INE, en les quals s’exposa que només 9.368 immobles són vivendes principals.
Cullera se situa com el municipi de la Ribera amb el nombre més alt de vivendes d’ús vacacional i a on més diferència hi ha entre les xifres de cases i de veïns per a viure en estes, ja que podria considerar-se que cada resident empadronat compta amb una vivenda pròpia. Només Sueca i Turís se sumen a la llista de localitats amb més immobles d’ús turístic que residencial.
La capital de la Ribera Baixa comptabilitza fins a 13.710 cases d’ús turístic, és a dir, el 54 % de les 25.186 totals. D’altra banda, 11.476 són primeres residències en esta localitat. En el cas de Turís, la situació és molt similar. En este cas, el 52 % s’utilitzen durant el període vacacional. Així, de les 5.743 cases situades en este terme municipal, 2.753 són primeres residències i la resta són segones vivendes.
En termes comarcals, el 40 % de les cases de la Ribera són d’ús vacacional. Concretament, la comarca compta amb 201.583 vivendes, de les quals 80.999 són segones residències.
En la majoria dels municipis de la Ribera predomina el nombre de vivendes principals respecte a les segones residències. Només trenquen la tendència les dos localitats costaneres i els pobles en els quals es concentren una gran quantitat d’urbanitzacions o disseminats, com ocorre a Turís.
Montserrat també disposa d’una gran quantitat d’urbanitzacions en el seu terme municipal. Esta localitat de prop de 9.700 residents comptabilitza 6.674 vivendes, de les quals pràcticament la mitat són d’ús vacacional. En este cas, hi ha 3.425 primeres residències enfront de les 3.249 turístiques.
El 43 % de les vivendes d’Antella també són vacacionals. En esta localitat hi ha registrades un total de 844 cases, de les quals 363 són segones residències.
En el costat oposat se situen Beneixida, Cotes o Benimuslem, que a penes comptabilitzen un centenar de cases turístiques. En el primer cas, n’hi ha 77, enfront de les 265 vivendes principals; Cotes disposa de 70 cases turístiques enfront de 144 de principals, i Benimuslem en té 101, enfront de 266.
Grans ciutats
La resta de les grans ciutats de la Ribera disposen de més llars com a primera residència que d’ús vacacional. Algemesí comptabilitza 10.725 vivendes principals (14.059 en total), Almussafes en té 3.365 (4.015 totals), Carcaixent en registra 8.147 (11.812 en total) i Sollana disposa de 1.965 primeres residències (2.756 en total).
