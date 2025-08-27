Debats i reflexió al voltant del teatre: la introspectiva de Russafa a Escena en el seu Festival de Tardor
S’ha previst una desena de trobades, entre el 17 i el 28 de setembre, per a aprofundir i posar en comú el funcionament del festival i de la programació teatral - L’artista queer Liz Dust serà l’encarregada del pregó abans de la primera funció
Se suposa que els adolescents tendixen a ser impulsius, però Russafa Escènica – Festival de Tardor complix 15 anys trencant tòpics, amb un programa d’activitats paral·leles en què la reflexió i el pensament guanyen protagonisme.
Del 17 al 28 de setembre, acompanyant els espectacles de teatre, dansa i circ programats, s’han organitzat 10 propostes amb la participació de representants de diverses àrees del sector de les arts escèniques.
Tirant una mirada al passat per a extraure conclusions i enfrontar de la millor manera possible el futur, el festival planteja “Russafa Escènica a debat”, amb la col·laboració d’AVEET (Associació d’Escriptores i Escriptors Teatrals), AVETID (Associació Valenciana d’Empreses d’Arts Escèniques del País Valencià), Gestió Cultural (Associació Valenciana de Gestores i Gestors Culturals del País Valencià), AAPV (Associació d’Actrius i Actors del País Valencià), APDCV (Associació Professionals de Dansa de la Comunitat Valenciana) i ADVAEM (Associació de Distribuïdores i Distribuïdors Valencians d’Arts Escèniques i Música).
El dissabte 20 de setembre, la Sala Russafa acull este debat obert al públic en el qual contrastar opinions sobre el model del festival, analitzar la seua repercussió sobre l’escena valenciana i detectar millores per als artistes que participen, així com per al públic que el gaudix.
La reflexió també és l’objectiu principal de la taula de treball “Cap a una guia de bones pràctiques en la contractació d’espectacles d’arts escèniques”. Comité Escénicas dinamitza esta activitat prevista per al dijous 25 de setembre en el Centre Municipal de Joventut de Russafa. Una trobada amb diferents agents del sector en la qual arreplegar aportacions per a construir un marc de referència compartit.
D’altra banda, dins de les activitats paral·leles del festival, sempre és important la formació. Enguany, l’actriu i directora d’escena Rebeca Valls impartix, del 15 al 17 de setembre, el curs d’interpretació “De la paraula a l’acció”, en col·laboració amb l’AAPV i la Universitat de València. A més, el dramaturg i director escènic Xavi Puchades dirigix, el 22 i 23 de setembre, el curs “Les paraules que vindran”, amb la col·laboració de la Fundació SGAE.
Un ‘speed dating’ amb obres
Una de les facetes més valorades de la programació de Russafa Escènica – Festival de Tardor és la que dinamitza les contractacions i afavorix la professionalització dels artistes. El divendres 19, La Mutant serà l’escenari per a “Fem una pirueta amb salt mortal juntes?”, una trobada coordinada per a+Soluciones Culturales, amb format de speed dating, en la qual 20 companyies podran presentar-se i donar a conéixer el seu treball a set programadors.
De l’àmbit nacional hi estaran Jaume Gomila, director de la FIET (Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears); Xabier Payá, director general de Cultura de Getxo, a més de membre de la Junta Directiva de la Xarxa de Teatres, Auditoris i Festivals de Titularitat Pública; i Joan Negrié, director artístic del FITT (Festival Internacional de Teatre de Tarragona). Quant als programadors autonòmics, hi participen Isabel Cunyat, auxiliar de Programació Cultural de Benetússer (municipi associat al Circuit Valencià de Cultura); Silvia Martínez, del Paranimf de la Universitat Jaume I de Castelló i de la Mostra de Teatre RECLAM; Josep Policarpo, tècnic de Cultura de l’Ajuntament d’Alcoi i director de la Mostra de Teatre d’Alcoi (Fira d’Arts Escèniques de la Comunitat Valenciana); juntament amb Jacobo Pallarés, president de RIEE (Xarxa Iberoamericana d’Espais Escènics) i director de Sala Inestable.
Obrir-se pas en el circuit
Precisament en com aconseguir fer-se un espai dins de l’oferta escènica pública se centra “Un café amb... Juan Manuel Artigot”. El gestor cultural comentarà amb els assistents la seua experiència programant en espais com La Rambleta o el Teatre El Musical.
I per a reconéixer el treball dels creadors que participen en la XV edició del festival, s’entregarà el XIV Premi Fundació SGAE i Russafa Escènica. Les peces breus estrenades en la programació anomenada “Vivers” podran optar a una dotació de 1.000 euros i l’assessorament de Xavi Puchades per a continuar treballant el text i presentar una peça de llarga duració en format de lectura dramatitzada el febrer de 2026. L’elecció de l’obra guanyadora recau en les mans del jurat format per María Poquet (vestuarista i actriu), Sara Rey (programadora i productora executiva), Chema Cardeña (dramaturg, director d’escena i actor) i Paula Llorens (dramaturga, directora d’escena i actriu).
Les arts escèniques, al públic i amb Liz Dust
Finalment, el festival convida a celebrar les arts escèniques en el públic general en actes oberts a la ciutadania. La Junta Municipal de Russafa acollirà, del 16 al 19 de setembre, la mostra retrospectiva “Quinze anys de Russafa Escènica - Festival de Tardor en imatges”, un recorregut gràfic per la història d’esta iniciativa. El 17 de setembre, l’estrela queer Liz Dust serà l’encarregada de fer el pregó d’obertura del festival, abans de la primera funció teatral en la Nau Ribes 3.
Precisament enfront d’este centre cultural, en el Parc Central, el diumenge 28 de setembre se celebrarà la festa de clausura del festival amb el DJ Madnel, que inclourà l’anunci de l’obra breu guanyadora del premi de dramatúrgia d’enguany. Tots els detalls i les formes de participació en les activitats es poden consultar en la web de Russafa Escènica – Festival de Tardor. L’objectiu d’esta branca del festival és oferir oportunitats de professionalitzar-se als jóvens creadors, així com afavorir les sinergies i els aprenentatges compartits entre artistes emergents i consolidats, units pel vertigen que sempre comporta fer eixa pirueta mortal i cap arrere que és tractar de viure del teatre.
